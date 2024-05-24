محمود عيسى



كشفت بيانات ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية، أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البناء الكويتية بلغت نحو 7.8 مليارات دولار، ما يجعله ثاني أكبر قطاع بعد قطاع النقل في الكويت من حيث المشاريع قيد التنفيذ.



أما أكبر قطاع فرعي من حيث الأعمال قيد التنفيذ في الوقت الحالي فهو القطاع ذو الاستخدامات المتعددة، حيث تبلغ قيمة الأعمال الجارية فيه 29 مليار دولار، يليه القطاع السكني بقيمة 11.1 مليار دولار، اما أكبر عميل منفرد في مجال البناء فهو الهيئة العامة للرعاية السكنية في الكويت، حيث تبلغ قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها لحسابها حاليا 1.8 مليار دولار.



وقالت ميد بروجكتس ان هناك ما قيمته 49.5 مليار دولار من مشاريع الانشاءات في مرحلة ما قبل التنفيذ، ويذكر ان غالبية مشاريع البناء القادمة هي في مرحلة التصميم، تليها مراحل الدراسة وتقييم العطاءات ومراحل التأهيل المسبق للعقد الرئيسي.



وفي سياق آخر، قالت مجلة ميد إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مناقصتين لتنفيذ بناء وانجاز ما مجموعه 3593 وحدة سكنية ضمن مشروعي اسكان جديدين، وتتضمن المناقصة الأولى إنشاء 1985 منزلا ومبنى بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها في القطاعين BP4 وBP7، بينما تغطي المناقصة الأخرى إنشاء 1608 منازل ومبنى مع البنية التحتية المرتبطة بها في القطاعين BP6 وBP9.



وأضافت المجلة انه تم إصدار مناقصتي العقود الرئيسية للمشروعين في 12 مايو الحالي وتم تحديد يوم 23 يونيو موعدا نهائيا لتقديم العروض، وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تلقت في يناير الماضي عطاءات من شركات المقاولات لمشروعي اسكان آخرين لبناء وحدات سكنية في الكويت.



ويأتي النشاط الذي تمثل في طرح المناقصتين الأخيرتين بعد أن تلقت الهيئة العامة للرعاية السكنية عطاءات من مقاولين لمشروعين آخرين لبناء المساكن في يناير، لإنشاء ما مجموعه 3345 وحدة سكنية مع الخدمات المرتبطة بها في قطاعات مختلفة.