كشفت بيانات صادرة عن الحكومة الأميركية عن أن قيمة واردات الكويت من السيارات الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 126 مليون دولار، حيث توزعت على 97 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و18 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 11 مليون دولار قيمة قطع غيار.



وأظهرت البيانات أن قيمة ما استوردته الكويت من السيارات الأميركية خلال شهر مارس 2024، بلغت نحو 46 مليون دولار، توزعت إلى 37 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و5 ملايين دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار قيمة قطع غيار.



وعلى صعيد ما استوردته 3 دول خليجية (الكويت والسعودية والإمارات) من السيارات الأميركية خلال الربع الأول، فقد بلغت قيمته 2.01 مليار دولار، نوزعه على سيارات الركاب وحافلات نقل ركوب وقطع غيار.



وتوزعت تلك القيمة إلى 1.67 مليار دولار قيمة سيارات الركاب، و93 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 251 مليون دولار قيمة قطع غيار، وفق أحدث البيانات الحكومية الأميركية التي اطلع عليها.



وجاءت دولة الامارات في الصدارة من حيث الاعلى استيرادا للسيارات من أميركا، حيث بلغ إجمالي وارداتها خلال الربع الأول، بنحو 1.24 مليار دولار، توزعت بواقع 1.03 مليار دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 28 مليون دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 180 مليون دولار.



وصدرت الولايات المتحدة سيارات وقطع غيار إلى الإمارات خلال مارس الماضي بنحو 488 مليون دولار، بواقع 408 ملايين دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 14 مليون دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 66 مليون دولار.



واشترت المملكة العربية السعودية، خلال 3 أشهر، سيارات وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون دولار، توزعت بواقع 543 مليون دولار لسيارات الركاب، والشاحنات وحافلات نقل الركاب بقيمة 47 مليون دولار، وقطع غيار بقيمة 60 مليون دولار. واستوردت المملكة خلال شهر مارس الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 236 مليون دولار، متوزعة على 191 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و19 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 27 مليون دولار قيمة قطع غيار.



وأشارت البيانات الأميركية إلى أن إجمالي قيمة صادرات السيارات وحافلات نقل ركوب، وقطع غيار من الولايات المتحدة خلال الربع الأول 2024، بلغ نحو 42.97 مليار دولار، وتوزعت تلك القيمة الإجمالية إلى 5.75 مليارات دولار قيمة سيارات الركاب، و2.68 مليار دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 7.46 مليارات دولار قيمة قطع غيار.