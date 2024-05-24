

«قنا» وعامر زين الدين



استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مكتبه في قصر لوسيل صباح أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط والوفد المرافق.



ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.



رافق جنبلاط النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبوالحسن، في حضور سفيرة لبنان في دولة قطر فرح بري.



وقال أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن لـ «الأنباء»: «تناول اللقاء المواضيع الأساسية المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة إلى جانب الدور القطري الفعال ضمن اللجنة الخماسية، والذي اعتدنا عليه منذ توقيع اتفاق الدوحة وهو مقدر ومشكور. وثمة تشارك في الرؤى حيال الواقع اللبناني، الذي يتغلب فيه النهج الحواري والتسووي على ما عداه، وهذا ما نلمسه راهنا من خلال الدور المحوري لقطر مع اللجنة الخماسية، حيث تتعاطى مع لبنان كبلد شقيق وصديق».



وتابع أبوالحسن: «ما نقوله داخليا قلناه في قطر بوجوب تحفيز الجميع على التلاقي والحوار، وهو الطريق الأنجع لحل مشاكلنا العالقة، ومواجهة التحديات الراهنة، عبر الحدود الجنوبية بمواجهة العدو الإسرائيلي، وداخليا لإنجاز الاستحقاقات ومنها رئاسة الجمهورية التي نرى انها بداية فك العقد والحلول. ولم نتطرق مع الجانب القطري إلى هوية مرشح او شخصية بقدر الأمل بوجوب الإسراع في انتخاب رئيس وبشخصية متوازنة. من هنا نحاول خرق الجدار الحاصل وفتح آفاق جديدة تسهم في الوصول إلى قاعدة انطلاق تنهي الشغور الحاصل».



ولخص أبوالحسن الزيارات واللقاءات التي جرت حتى الآن بأنها «ممتازة وإيجابية جدا».