

أحمد الفضلي



يواصل الفنان سمير القلاف تصوير مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثل في مسلسل درامي تراثي يتم تصوير مشاهده حاليا بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية في حال لم يتم تأجيل العرض لرمضان المقبل.



من جانبه، أعرب القلاف عن بالغ سعادته بالاستمرار في المشاركات الفنية للعام الثاني على التوالي بعد مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «هود الليل» الذي عرض عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية وحقق نسبة مشاهدة عالية، مشيرا إلى أن العمل الجديد يحمل الطابع التراثي ويشكل تعاونا جديدا يجمعني بالمنتج أحمد عبدالله الذي أنتج مسلسل «هود الليل» وكان تعاونا رائعا ومشجعا على الاستمرار وخوض تجربة جديدة خلاف أنني أسعى خلال الفترة المقبلة على التواجد في الأعمال الفنية في كل عام.



وفيما يتعلق بالدور الذي سيقوم بتجسيده في العمل، أفاد القلاف من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن المسلسل لم يتم تحديد اسمه حتى هذه اللحظة وهناك أكثر من اسم سيتم الاختيار من بينها وأجسد من خلال هذا العمل شخصية أقوم بها للمرة الأولى وهي شخصية رجل في منتصف العمر يمر بالعديد من المشاكل والمتغيرات ضمن سياق درامي على امتداد حلقات المسلسل الممتدة إلى 30 حلقة.



وعن مشاريعه المستقبل، أفاد القلاف بأن لديه عددا كبيرا من المشاريع الفنية وأغلبها أعمال تلفزيونية لكنه يحرص في كل عام على جودة الاختيار خصوصا في عملية اختيار النص فهي الأهم والمقياس الحقيقي لنجاح أي مسلسل أو أي عمل فني، مشيرا إلى أن عملية اختيار النص وعدم القبول بأي دور كانت وراء اختفائه لعدة سنوات عن الساحة الفنية بسبب تواضع النصوص التي تعرض عليه.