

منصور السلطان ـ عبدالله قنيص



اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف كشف تسكين المناصب في قطاع أمن الحدود بعد رفعه من قبل الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق، والذي ضم تعيين العميد يوسف محمد الشنيتر مديرا لإدارة الحدود الجنوبية وتعيين العميد فيصل السبيعي مديرا لإدارة الحدود الشمالية وتعيين العميد مطلق السوارج مديرا لإدارة الحدود الوسطى وتعيين العميد عبدالله حمد آل مسامح مديرا لإدارة عمليات الحدود، وتعيين العميد حقوقي كامل بدر الشمري مساعد مديرا لإدارة الخدمات في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وتعيين العميد مفرج شبيب الهمل مساعد مدير مركز التدريب التخصصي بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وتعيين العميد عبدالله فلاح المطيري مدير عمليات مناوب، وتعيين العميد نايف البصمان مديرا لإدارة الأمن البري.