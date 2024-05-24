

عبدالكريم أحمد



برعاية سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، افتتحت جمعية المحامين مساء أول من أمس مقرها الجديد في بنيد القار بعد تطويره وتوسعته ليضم عددا من الأقسام والمرافق المهنية والخدماتية التي تهم المحامين والمواطنين والمقيمين.



وشهد حفل الافتتاح حضور وزير العدل د.محمد الوسمي ورئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين عبدالحليم علام ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين حسن بديوي وعدد من نقباء ورؤساء جمعيات المحامين في عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور ووكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري وممثلين من نقابات محلية وحشد من المحامين والمحاميات منتسبي الجمعية.



ملتقى المحامين



وأكد رئيس جمعية المحامين الكويتية د.شريان الشريان خلال كلمة ألقاها، أن حفل افتتاح المقر الجديد للجمعية يأتي بالتزامن مع «ملتقى المحامي الأول» الذي يمثل إضاءة مهمة للارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير أدواتها، لاسيما أن المحامين يقومون بدور رائد بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بها.



وأفاد الشريان بأن توسعة وتطوير المبنى الجديد يشملان إدخال عدد من الخدمات والمرافق الحيوية، واصفا ذلك بالإنجاز المهم من إنجازات مجلس إدارة الجمعية الذي آمن بأن تطوير المهنة يبدأ بتوفير البيئة التي تلبي تطلعات الزملاء المحامين والمحاميات، وسعى إلى إقرار حصانة المحامي والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل تذليل العقبات التي تعرقل عمله.



مكانة راسخة



بدوره، وصف رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام مقر جمعية المحامين الكويتية الجديد بأنه صرح من صروح المحاماة وذو عراقة وحداثة بالتصميم والتشييد، مضيفا بأنه حرص على تلبية دعوة الحضور لما للكويت وجمعية المحامين فيها من مكانة راسخة في قلب كل عربي ومصري فضلا عن عمق العلاقة بين البلدين والنقابتين.



وانتهز علام كلمته بتوجيه الدعوة لما أسماه بإعادة الروح لاتحاد المحامين العرب من خلال العمل على تطوير هيئاته ومؤسساته حتى يضم في عضويته كل النقابات والجمعيات من كل أقطار العرب والخليج بما يحقق آمال وتطلعات المحامين العرب والخليجيين ويدعم أواصر العلاقات بين النقابات والجمعيات في الدول العربية والخليجية.



وأكد أن اتحاد المحامين العرب يضع على رأس أولوياته الاهتمام بالشباب المحامين وتدريبهم ورفع مستواهم العلمي وتحفيز طاقاتهم القانونية والإبداعية من خلال إقامة الملتقيات والدورات التدريبية ومراكز الأبحاث والدراسات والتعاون بين النقابات والاتحادات.



منبر مضيء



من جهته، أشاد رئيس اتحاد المحامين الخليجيين حسن بديوي بإسهامات جمعية المحامين الكويتية، مبينا أنها حققت وعدها الصادق بإنجاز وتدشين مبناها الجديد كمنبر مضيء في بوتقة مسيرتها التاريخية بدعم مهنة المحاماة وتحقيق وإرساء مبادئ الحق والعدالة والحرية في المجتمع الكويتي، إلى جانب دورها الفاعل بخدمة المحامين الكويتيين وتطوير مهنتهم.



وتحدث بديوي عن سعي اتحاد المحامين الدؤوب لدعم وتطوير مهنة المحاماة، مشيدا برسالتها السامية والمهمة في المجتمعات العربية والخليجية.