

سيواجه الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب 14 مرة، الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا، في مباراة مرتقبة ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، بحسب القرعة التي سحبت الخميس.



ويخوض نادال الذي سيودع البطولة الأحب إلى قلبه نتيجة غرقه في مستنقع الاصابات، منافسات رولان غاروس وهو مصنف في المركز 276 عالميا.



والتقى اللاعبان في نصف نهائي 2022، عندما أجبر زفيريف على الانسحاب بعد تعرضه لاصابة خطيرة بكاحله كادت تقضي على مسيرته.



وأعلنت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة خامسة عالميا، انسحابها من منافسات السيدات في ذات البطولة وذلك لعدم تعافيها من الاصابة.



وقالت الأميركية على حسابها على «انستغرام»: «للأسف أعلن انسحابي من رولان غاروس هذا العام».



وكشفت «عدت للتو إلى ممارسة التدريبات بشكل طبيعي (لم أواجه أي مشاكل منذ أسابيع) لكنني لعبت بشكل آمن للغاية من خلال التعافي والعودة للعب».