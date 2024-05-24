قال فريق من علماء الفلك إن المجال المغناطيسي للشمس ليس عميقا كما كان يعتقد سابقا، ما يلقي ضوءا جديدا على أصوله الغامضة التي حيرتهم لمدة 400 عام.



وكانت النظريات تقول إنه يتم توليد المجال المغناطيسي المتغير للشمس في أعماقها، على عمق نحو 130 ألف ميل تحت سطح الشمس.



ومع ذلك، تشير عمليات محاكاة حاسوبية معقدة الآن، إلى أن هذه الظاهرة الشمسية أقل عمقا بكثير مما كان يعتقد سابقا، على عمق نحو 20 ألف ميل، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم» الإخباري نقلا عن صحيفة «اندبندنت» البريطانية.



ويشير هذا الاكتشاف إلى أن المجال المغناطيسي للشمس ينشأ من عدم الاستقرار في البلازما عبر الطبقات الخارجية لسطح الشمس، وليس من أعماق النجم كما كان يعتقد سابقا. وتمنح هذه النتائج العلماء فرصة أفضل للتنبؤ بشكل أكثر دقة بالعواصف الشمسية القوية التي تسبب ظهور الأضواء الشمالية في سماء الليل، ويمكن أن تسبب أيضا انقطاع التيار الكهربائي، وتعطيل الإنترنت، وحتى تدمير الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض.