نفذت القوات المسلحة الأردنية 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع جنوب قطاع غزة.



وذكرت قيادة القوات المسلحة الأردنية في بيان أن الإنزالات الجوية اشتملت على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة السكان في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة مصرية وأخرى ألمانية.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيانها أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا بعمان باتجاه مطار العريش الدولي في مصر أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة السكان في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.



ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 97 إنزالا جويا، بالإضافة إلى 250 إنزالا جويا، بالتعاون مع الدول العربية والأجنبية.