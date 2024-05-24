تراجع حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية لكنه لا يزال في الطليعة، وفقا لآخر استطلاعات الرأي المجازة قبل الاقتراع والتي نشرت مؤخرا.



وسيحصل حزب فراتيلي ديتاليا الذي أصبح أول حزب في إيطاليا بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2022، على 26.5% من الأصوات بتراجع نقطتين مقارنة بأبريل الماضي وفق استطلاع أجراه معهد «إيبسوس» في 20 و21 الجاري على عينة تمثيلية مكونة من ألف شخص لصحيفة «ال كورييريه ديلا سيرا».



وحصل الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) على نسبة 22.5% بزيادة نقطة واحدة في شهر واحد، تليه حركة 5 نجوم بتراجع نصف نقطة إلى 15.4%.



ويحصل «فورتسا إيطاليا» الحزب المحافظ الذي أسسه سيلفيو بيرلوسكوني على 9.2% من نوايا التصويت بزيادة 0.6 نقطة خلال شهر. هذه النتيجة ستجعل حزب «فورتسا ايطاليا» ثاني حزب في ائتلاف المحافظين المتشدد الحاكم متقدما على حزب الرابطة المعادي للمهاجرين بزعامة ماتيو سالفيني الذي حصل على 8.6% من الأصوات، بزيادة أكثر من نقطة خلال شهر.



ووفقا لهذا الاستطلاع قد يتجاوز حزبان آخران عتبة 4% من الأصوات اللازمة ليمثلا في البرلمان الأوروبي. وحصل حزب أليانزا فيردي سينيسترا (AVS) حزب يساري صغير مناصر للبيئة على 4.6% من نوايا التصويت بينما حصل حزب الوسط «ستاتي اونيتي ديوروبا» على 4.1%.



ويحظر في إيطاليا إجراء استطلاعات الرأي خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الاوروبية المقررة يومي 8 و9 يونيو المقبل.



ونشر موقع «يوترند» متوسطا مرجحا لنحو 15 استطلاعا أجرتها عدة معاهد في إيطاليا بين 9 و22 الجاري مع نتائج متقاربة من نتائج «إيبسوس».



وسيحصل حزب فراتيلي ديتاليا على 27.2% من نوايا التصويت والحزب الديموقراطي على 21% وحركة 5 نجوم على 15.9% وحزب الرابطة على 8.7% وفورتسا ايطاليا على 8.5% وفقا لهذا المتوسط.