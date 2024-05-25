اتجاهات الجمال العالمية، هل تسيطر على الجميع؟



اتجاهات الجمال العالمية تتغير بشكل مستمر، وتنتشر بسرعة البرق في جميع أنحاء العالم محدثة تغييراً في الأذواق، وذلك فقط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هل فعلا تؤثر منصات السوشيال ميديا والتي تعد بوابة لكل جديد وتريند في الجمال العالمي بشكل ملحوظ على الموضة المحلية؟



انتشرت صيحات الجمال لعام 2024 على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة التيكتوك والانستغرام، وكانت أشهرها زينة الشعر الأنثوية من مشابك وأشرطة مع تسريحة شعر الكعكة أو ذيل الحصان، إضافة إلى مظهر المكياج الدخاني والبشرة اللامعة مع شفاه ممتلئة، ولا ننسى الأظافر المقلمة القصيرة مع ألوان طلاء أظافر ناعمة وهادئة.



اتجاهات الجمال العالمية وتأثير واضح وصريح



لو فكرنا على الصعيد الشخصي لكل واحدة منا، فسنجد أننا قد تأثرنا ولو لمرة بصورة أو مقطع ڤيديو لستايل معين قد قامت بنشره أيقونة أو نجمة من نجوم الموضة والمدونات العالميات، وهذه هي الطريقة التي انتشرت بها الكثير من صيحات الموضة والجمال كالكونتور والهايلايت والكثير من تصاميم وستايلات الشعر كالكعكة.

الموضة المحلية تثبت نفسها



رغم ازدياد صيحات واتجاهات الجمال العالمية، إلا أن الموضة المحلية لم تختف بل أصبحنا ندمج بين العالمين ليكونا عالما جديدا ومميزا يبرز الموضة المحلية بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال: تستخدم الفتيات العربيات تقنية الكونتورينج لإبراز ملامحهن العربية.

أبرز الأمثلة على التكامل بين اتجاهات الجمال العالمية والموضة المحلية:



في الماكياج:



٭ الحواجب العريضة: على الرغم من أن الحواجب العريضة أصبحت تريندا عالميا إلا أن فتيات العرب يتميزن بلمسة محلية في رسم الحواجب ما يجعلها أكثر كثافة.



٭ ماكياج العيون الملون: أضحت ألوان ظلال العيون ذات الألوان الصاخبة الجريئة الأكثر شهرة ورواجا في العالم. وبالطبع لابد للمسة المحلية في الدول العربية أن تظهر، لهذا تميل فتياتنا الى استخدام هذه الألوان بطريقة ناعمة في النهار ودمجها لتشكل ستايل «سموكي» وحادا في الليل.



في صيحات الشعر:



٭ تسريحة الضفائر: تعكس الضفائر سواء الفرنسية أم الأفريقية «ستايل» كلاسيكيا لا يمكن ألا يكون «تريند» أو يخرج عن كونه من صيحات الموضة في يوم من الأيام، لكننا نلاحظ في بلداننا العربية إضافة الإكسسوارات العربية لتسريحة الضفيرة، والتي تعطي رونقا مميزا للتسريحة وتضفي ملامح عربية أصيلة.



٭ تسريحة الكعكة: انتشرت صيحة تسريحة الكعكة المبعثرة وغير المرتبة في جميع أنحاء العالم، فنرى كل الفتيات يسرحن شعرهن بهذه التسريحة نظرا لسهولتها، لكننا نحن العرب أعدنا تشكيلها لتصبح إطلالة تعكس الرقي وتعطي لمسة ملكية، وذلك فقط بإضافة إكسسوارات راقية ورقيقة.



في الأزياء:



٭ الأزياء الواسعة المريحة: أصبحت الأزياء الفضفاضة المريحة «تريند» عالميا لا يزول، ومع هذا نلاحظ أن هذه الموضة انتشرت في بلداننا العربية مع إضافة تفاصيل تعطي لمسة أنيقة للملابس كإضافة حزام خصر.



٭ الأزياء الصديقة للبيئة: مع انتشار مبدأ الحفاظ على البيئة والملابس التي تعكس الاستدامة عن طريق صنع ملابس مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. نجد البلدان العربية تميل لاستخدام الأقمشة التقليدية التي تعكس تراثها وثقافتها العربية.



ربما تمثل اتجاهات الجمال العالمية عاملا مهما ومؤثرا في تشكيل صيحات الموضة المحلية، لكنها حتما لا ولن تؤثر في هوية وصورة المجتمعات الثقافية. بل على النقيض تماما، فهي تساعد بشكل مباشر في تعزيز الخيارات لدى الأفراد وتجميل الثقافة المحلية وإعطائها صورة أجمل.



أخبرينا، هل تتبعين أحدث اتجاهات الجمال العالمية وصيحات الموضة وتتابعينها أولا بأول على مواقع التواصل الاجتماعي، أم تفضلين الحفاظ على لمسة الموضة المحلية في ستايلك ولا تحبين التغيير والدمج بين المحلي والعالمي؟



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