عبدالله الهاجري: عروض مميزة للعاملين في القطاع النفطي والجمهور



في إطار حرصها على توفير عروض حصرية لعامليها من جهة والتعاون مع جهات ناجحة ومتميزة في أعمالها وفعالياتها، أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن إطلاق معرضها السنوي لصيف 2024 وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري 2024، في خيمة الأحمدي.



وفي هذا الخصوص، قال عبدالله الهاجري مدير مجموعة تقنية المعلومات والخدمات في الشركة الكويتية لنفط الخليج: يسرنا أن نعلن عن افتتاح معرض الشركة الكويتية لنفط الخليج لصيف 2024 الذي سيضم عروضا حصرية ومتنوعة من الجهات المشاركة والتي تتنوع ما بين الفنادق والترفيه، البنوك، وكالات السيارات، الاتصالات، وعدد من شركات العطور وشركات خدمات صحية وغذائية وغيرها.



وأضاف أن المعرض هذا العام لن يقتصر على ما يوفره من عروض للعاملين في الشركة والزملاء من القطاع النفطي فحسب، بل سيفتح أبوابه للجمهور الخارجي للاستفادة مما توفره الجهات المشاركة من عروض وتخفيضات وهدايا للحضور.



وختاما دعا الهاجري الجمهور الكريم لزيارة المعرض خلال أيامه من الاثنين 27 حتى الأربعاء 29 الجاري من الساعة الـ09 صباحا حتى الـ03 ظهرا، للتعرف على العروض المقدمة من الجهات المشاركة بما من شأنه توفير الوقت والجهد لزوار المعرض في التخطيط لفعاليات الصيف، علاوة على العروض الأخرى في مجالات مختلفة.