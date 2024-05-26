

أقامت مجموعة الساير مؤخرا مؤتمرها السنوي للموظفين 2024، احتفالا بذكرى مرور 70 عاما على المجموعة، وإضافة إلى ذلك تمت الإشادة بالإنجازات المميزة لشركات المجموعة، ومنها شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن إدارات المبيعات، الخدمة وقطع الغيار لكل من تويوتا ولكزس، وأيضا شركة بحرة التجارية عن كل من: «هينو»، «بوب كات»، «دوسان» للمعدات الثقيلة، وكذلك «الساير الهندسية» عن إطارات «يوكوهاما» و«زيت كوفران» و«نيكسا» لطلاء السيارات، والساير لتأجير السيارات، والساير للتأمين، ومصنع الكويت لعلف الحيوان، وأيضا الداو القابضة للاستثمار والعقارات.



وقد حضر الحفل فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة، وبينغت شولتز رئيس العمليات، وجاك فغالي رئيس الخدمات المركزية، إلى جانب الإدارة العليا والمدراء وجميع موظفي مجموعة الساير.



وبهذه المناسبة، تحدث مبارك ناصر الساير قائلا: قبل 70 عاما بدأ والدي ناصر الساير ومعه عمي بدر الساير، رحمهما الله، باستيراد سيارات تويوتا إلى الكويت، ووضعا معا حجر الأساس لقصة نجاحنا.

لقد حدث الكثير على مدى السنوات الـ 70 الماضية. لقد تطورنا من بداية متواضعة لبيع سيارات تويوتا من منزل عائلتنا لنصبح اسما عريقا يرمز إلى الثقة والجودة والتميز بخدمة العملاء.



وأضاف: لم يقتصر دورنا على تطوير أعمالنا في مجال السيارات فحسب، بل ازدهرت أعمالنا اليوم لنصبح أحد أكبر مزودي التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أننا نتوسع في مجال الرعاية الصحية، ونحن نرقى فعليا لمستوى شعارنا المتمثل في: «تراث.. ريادة.. ازدهار».



وتابع قائلا: إن تراث الساير قد بني ببساطة على تعهد واحد: تقديم أفضل المنتجات المقترنة بتجربة عملاء متميزة. الهدف ليس فقط إرضاء العملاء، بل أيضا إضفاء أجواء من البهجة في مكان العمل، وتعزيز إمكانات النمو والتطوير لأجل فريق قوي ومتكامل.



وأعربت إدارة المجموعة، عن شكرها وتقديرها لفريق العمل في مواجهة العديد من التحديات دون فقدان التركيز على العملاء.



كما تحدث بينغت شولتز فقال: نعمل دوما لتعزيز فريقنا لتكنولوجيا المعلومات، لنتمكن من مواكبة سرعة التطوير. وسنستمر في توظيف ميزتنا المهمة والمتمثلة بقرب مواقعنا من الناس.

فنحن الرواد في مبيعات سيارات الهايبرد، وقريبا سنقوم مع لكزس وتويوتا بتوفير سيارات كهربائية بمواصفات عالية في الجودة والاعتمادية والمتانة.



وفي الختام، تحدث جاك فغالي قائلا: من الأمور الأساسية لازدهارنا ونمونا هو استثمارنا في مجال التدريب والتطوير. ومن خلال إعطاء الأولوية للتعلم المستمر.

كما قمنا بتزويد فرق عملنا بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في عالم سريع التطور. لقد كان للتدريب والتطوير دورا محوريا في تشكيل ثقافة مجموعتنا. لقد أدى التزامنا بالتعلم إلى تعزيز الإبداع وروح التعاون. وابتداء من برامج التوجيه إلى التدريب الفني المتقدم، قمنا بتنمية ثقافة مميزة يتم من خلالها تشجيع الجميع على تحقيق كامل طموحاتهم.