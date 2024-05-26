

مفرح الشمري



تحيي فنانة العرب المطربة احلام ليلة غنائية استثنائية في قاعة الارينا تحت عنوان «ليلة فنانة العرب»، وذلك في 19 يونيو المقبل، وبمشاركة فرقة أوركستراد تضم 80 عازفا.



وأهمية هذه الحفلة أنها تأتي بعد غياب فنانة العرب أحلام منذ 7 سنوات لإقامة حفل غنائي في الكويت، والحفل هو ضمن حفلات مهرجان ليلة العمر التي تنظمها شركة ليلة عمر للإنتاج الفني التي اقامت سلسلة



من الليالي الناجحة وأحياها كبار الفنانين على المستويين العربي والخليجي، حيث يقود الفرقة الموسيقية بهذا الحفل الاستثنائي المايسترود.أمير عبد المجيد.



ومن المتوقع ان تغني فنانة العرب احلام في هذا الحفل العديد من اغانيها القديمة والجديدة خصوصا أن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة بالكويت تحرص «أم فاهد» على إسعادها بحفلها الذي ينتظره عشاق صوتها بفارغ الصبر.