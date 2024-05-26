

القاهرة- محمد صلاح



دخلت العديد من نجمات الفن في تحد مع أنفسهن، نجحت الكثيرات منهن في لفت النظر عند العودة بوزن مثالي وقوام رشيق ليصبحن حديث الجمهور من اجل خسارة الوزن الزائد بسبب تعرضهن للكثير من الهجوم والتنمر. «الأنباء» ترصد في السطور التالية نحافة الفنانات الفترة الحالية، فإلى التفاصيل:



خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار في ظهور كانت الرشاقة عنوانها، وأكدت أنها تتبع «ريجيم اللقيمات»، الذي يعتمد على تناول كمية قليلة للغاية من الطعام كل ساعتين مما ساعدها كثيرا في حرق السعرات الحرارية بطريقة أسرع، وتحفيز الجهاز الهضمي للعمل بشكل أفضل.



من جانب آخر، خضعت الفنانة صابرين لريجيم قاس أدى إلى خسارة الكثير من وزنها خلال الفترة الأخيرة وظهرت بنحافة لافتة للنظر وبدت بشكل مختلف عن المعتاد.



وأثارت الفنانة مي كساب حالة من الجدل والدهشة بسبب ظهورها في حالة نحافة شديدة، لدرجة ان الكثير من محبيها لم يتعرفوا عليها بعد خسارة وزنها المبالغ فيه، بعد إجراء عملية تكميم للمعدة، للوصول إلى الجسم المثالي، وأكدت أنها تحافظ على صحتها ووزنها بتناول الطعام الصحي، وتقليل كميات الأكل، وتناول كمية وفيرة من الماء.



ومن النجمات اللاتي فاجأن الجمهور بخسارة كبيرة من الوزن، هنادي مهنا، التي وصلت إلى 50 كيلوغراما، بعد اتباعها حمية غذائية قاسية، للوصول إلى الشكل الذي باتت عليه، مؤكدة أنها لم تعان من زيادة الوزن إلا عند عودتها للإقامة في مصر، حيث زاد وزنها بشكل كبير، بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام المصري الشهي.



ونجحت الفنانة آيتن عامر في جذب الأنظار إليها، بعد خسارتها الكبيرة الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلها الأخير لكنها نجحت في خسارة 25 كيلوغراما خلال 3 أشهر بسبب اعتماد حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية يوميا.



وظهرت الفنانة إلهام شاهين الفترة الماضية بعد خسارتها الكبيرة للوزن وبنحافة واضحة، وأعلنت أنها اعتمدت على الأدوية في خسارة الوزن، لكنها لا تنصح أحدا باتباع أسلوبها، لأنها جربت الحميات الغذائية من قبل، لكنها لم تصل للنتيجة التي كانت تحلم بها، لذلك لجأت إلى هذا الحل غير الصحي.