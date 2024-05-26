

عبدالحميد الخطيب



أعلنت شركة «A Music» مشاركة الفنانين حمادة هلال ورامي جمال في حفل «ليلة النكد» الذي سيقام 20 يونيو المقبل في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، ونشرت الشركة المنظمة عبر حسابها الرسمي بـ «انستغرام» بوستر للحفل يظهر فيه هلال، وكتبت تعليقا: «أول المشاركين في ليلة النكد، سيتم الإعلان كل يوم عن فنان مشارك في الحفل»، كما نشرت بوستر بصورة جمال، وعلقت: «لأول مرة في الكويت النجم رامي جمال».



من جانبه، أكد المنتج أحمد الخالدي في تصريح له، أن «ليلة النكد» ستجمع نخبة من نجوم الأغنية الكلاسيكية الحزينة في الوطن العربي، وقال: نحاكي من خلال الحفل الأمسية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعنوان «ليلة الدموع»، لاسيما أن الأشقاء في المملكة أصبحوا سباقين بالفترة الأخيرة للأفكار الإبداعية، لذلك قررنا أن نقيم «ليلة النكد» والتي تشارك فيها مجموعة من النجوم سيكون وجودهم مفاجأة للجمهور الكويتي، فنحن على موعد مع تجربة استثنائية مميزة.