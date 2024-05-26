

محمد الجلاهمة



وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي عموم قوة القطاع بالالتزام بالبصمة التعريفية «إثبات حضور وانصراف» اعتبارا من اليوم الاحد.



وبحسب البرقية التي جرى تعميمها أمس وحملت رقم 32/2024 فإن دوام الإداريين يبدأ من الساعة 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، أما بالنسبة للعسكريين فكل حسب النوبة الخاصة به.



وتتضمن التعميم وجوبية ان يراجع العسكريون والمهنيون الادارة العامة لشؤون القوة لمطابقة البصمة خلال الدوام الرسمي، مشددا على أن هناك الاجراءات العقابية ستتخذ بحق غير الملتزمين.