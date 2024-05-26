

محمود عيسى



ذكرت صحيفة ساراواك تربيون الماليزية ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) تقدر فرص الشراكة مع حكومة ولاية ساراواك الماليزية في مضمار تمكين وتعزيز قطاع النفط والغاز في الولاية.



ونسبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي للشركة محمد سالم الحيمر قوله إن شركة كوفبيك مستعدة لاقامة تعاون قوي وبناء مع شركة بتروليوم ساراواك بي إتش دي (بيتروس) من اجل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الصناعة المحلية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.



وقال: «بما اننا نمثل إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، فنحن على أهبة الاستعداد لأن نكون مساهمين رئيسيين في رؤية بيتروس»، وأبلغ الحيمر الصحافيين بذلك خلال زيارته للولاية بعد إجراء مكالمة مجاملة مع رئيس الولاية تون بيهين يوم الجمعة 24 مايو.



وأكد الحيمر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية تهدف إلى إضافة قيمة من خلال تجربتها وخبراتها للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع المحلي وتحقيق النجاح المتبادل في تنمية الولاية.



وفي غضون ذلك، قام وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) أيضا بزيارة مجاملة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي داتوك باتينجي.



وأضاف الحيمر أن الشركة تبقى ملتزمة بالتعاون مع حكومة ولاية ساراواك في المستقبل، «حيث اننا جزء من أكبر مصدر إلهام في التاريخ الماليزي، وهو مشروع لانج ليباه».



وزاد: «أعتقد أن هناك مجالا كبيرا للتعاون والمزيد من الفرص لولاية ساراواك والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، ونحن على استعداد للاستمرار والدفع لمزيد من الاستثمار».



وأكد أن التعاون يمثل فرصة جيدة يمكن أن تحقق مستقبلا مشرقا لكل من ولاية ساراوك وشركة كوفبيك على حد سواء.



وختمت الصحيفة الماليزية بالقول ان وفد الشركة الكويتية ضم خلال الزيارة مديرها الإقليمي محمد السبتي، والمستشار الاول داتوك سيري قمرول، ورئيس التجارة والتسويق حيدر خداده، ومستشار التخطيط الاستراتيجي أحمد عوفي، والمساعد التنفيذي سيد أمير أشمان.