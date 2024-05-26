أطلقت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» فعاليات نسخته الثالثة والعشرين والذي سيعقد يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري بمسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بجانب المسجد الكبير، وبهذه المناسبة كشف رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني المحامي يوسف عبدالعزيز الياسين عن شعار الحملة الإعلامية والمؤتمر الوطني الثالث والعشرين، مؤكدا انهما مستمدان من مقولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - والتي اعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا عندما قال سموه «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات».

وأكد المحامي يوسف عبدالعزيز الياسين: بعد اجتماعات متواصلة ومكثفة للجنة العليا ارتأت انتقاء نخبة من القدوات الوطنية الذين غرسوا فحصدوا وزرعوا فقطفنا وكانت لهم أياد بيضاء على صفحة وطننا الحبيب الكويت.

وأوضح المحامي يوسف الياسين جانبا من السير الذاتية العطرة لمناقب ومآثر المكرمين في المؤتمر، طيب الله ثراهم، والمكان لا يتسع لمآثرهم ومناقبهم وسجلاتهم الحافلة بعطاءات وطنية ملأت كافة الأرجاء وفيما يلي مختصرات من سيرهم العطرة:

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ولد عام 1937 وهو الأمير السادس عشر من آل الصباح والأمير السادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، والابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، نشأ في قصر دسمان، وهو بيت الحكم في الكويت إبان إمارة والده الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت النظامية، ومنها المدرسة المباركية، عينه الشيخ عبدالله السالم الصباح محافظا لمحافظة حولي، ثم تم تعيينه وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع، وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني، وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ومن ثم صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وحين تولى الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم أصدر أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد، وقد عقد مجلس الأمة الكويتي إثر ذلك جلسة عرض فيها مجلس الوزراء الأمر الأميري بتزكيته لولاية العهد، وعند التصويت حصل على المبايعة للمنصب بإجماع الأعضاء، كما أدى في اليوم نفسه اليمين الدستورية أمام الأمير وليا للعهد وأمام مجلس الأمة نائبا للأمير، وعندما توفي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - عقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة استثنائية في اليوم نفسه، أعلن خلالها المناداة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتوفي الشيخ نواف الأحمد في المستشفى، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، عن عمر ناهز السادسة والثمانين بعد صراع مع المرض.

العم عبدالعزيز سعود البابطين

ولد عام 1936 وهو يمثل حالة فريدة ونموذجا يحتذى لرجل الأعمال المثقف الذي سخر إمكاناته المادية لخدمة الشعر والأدب والثقافة والفكر والسلام العادل، ففضلا عن أنه كان شاعرا عربيا ملتزما بأصول الشعر العربي ومحافظا على تقاليده الفنية، وأصدر ثلاثة دواوين شعرية، فله إسهامات ثقافية وإنسانية كثيرة جدا يصعب حصرها، فقد أنشأ بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا، وأسس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وجائزة عبدالعزيز سعود البابطين (أحفاد الإمام البخاري) التي تقدم خصيصا لأبناء الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفييتي، وجائزة عبدالعزيز سعود البابطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية في الأندلس، وقام بدعم مسابقة شعرية للشباب بالتعاون مع إذاعة صوت العرب بعنوان «ديوان العرب»، ونظم منتديين عالميين لثقافة السلام العادل، وقدم للأمة العربية سلسلة معاجم البابطين للشعر العربي قديمه وحديثه، وأسس مكتبة البابطين الكويتية في القدس، ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي في الكويت، وقام بتأسيس سلسلة كراسي البابطين للغة العربية، والثقافة العربية والإسلامية، وثقافة السلام العادل في جميع أنحاء العالم، وأسس مركز البابطين للترجمة ببيروت، وأنشأ مركز عبدالعزيز سعود البابطين لحوار الحضارات في قرطبة بمملكة إسبانيا، وأسس مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية بالإسكندرية، وأنشأ معهد البابطين للحوار بين الثقافات في روما، وأطلق أكاديمية البابطين للشعر العربي، وأصدر كتاب تأملات من أجل السلام باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع «ثقافة السلام من أجل أمن أجيال المستقبل»، وشارك في عضوية العديد من المؤسسات والهيئات الثقافية وأسهم في نشاطاتها، وأولى عناية خاصة بالعمل الانساني، فأسس أكثر من 25 مدرسة وكلية ومعهدا، وأنشأ مركز سعود عبدالعزيز البابطين للحروق وجراحة التجميل في الكويت، وأسس المركز الطبي الكويتي في مدينة الحميدية جنوبي إيران، وأقام صالة افراح باسم سعود البابطين في الرياض، وأسس صالة الكويت الثقافية المتعددة الأغراض بمدينة طولكرم في فلسطين، وأنشأ ورمم الكثير من دور العبادة في الاقطار العربية والاسلامية، آخرها ثلاثة مساجد في جمهورية مالي بأفريقيا، وتقديرا لهذه الجهود الثقافية والإنسانية الجليلة نال العديد من الوان التكريم والتوسيم المختلفة من قبل جهات عديدة عربية وأجنبية تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال دعم الثقافة والشعر والأدب وحوار الثقافات والحضارات والتعليم ونشر ثقافة السلام العادل وانتقل الى جوار ربه يوم 15 ديسمبر 2023.

العم براك عبدالمحسن الطخيم

ولد عام 1932 بمنطقة جبلة بالكويت ودرس بالمدرسة المباركية بمنطقة جبلة، نشأ في كنف والده عبدالمحسن سليمان الطخيم وأعمامه فهد وعبدالعزيز الذين اشتهروا واشتغلوا بالتجارة وبيع وشراء وإدارة العقارات، عمل بعمر 16 عاما بتجارة التمور ما بين المملكة العربية السعودية والكويت والعراق عن طريق شاحنات خاصة بعائلة الطخيم وتوزيع وبيع المنتجات على كافة انحاء الكويت، كان يعاون والده بإدارة شؤون العائلة التجارية والمحاسبية منذ بداية نشأته، وبعد وفاة والده قام عمه فهد بتولي ادارة شؤون العائلة وكان المغفور له براك الطخيم كذلك يقوم بمعاونته في إدارة وتنمية شؤون وممتلكات عائلة الطخيم من اعمال شراء وبيع أراضي وعقارات في جميع انحاء الكويت، فضلا عن تجارة التمور وتجارة الاسهم وكل ما يدخل في نطاق اعمال التجارة، وبجانب اعماله التجارية كان احد مؤسسي بنك الكويت البريطاني الذي تغير اسمه الى بنك الكويت والشرق الاوسط وشغل منصب عضو مجلس ادارة بالبنك وكان يشغل بالبنك ذاته رئيس اللجان الداخلية، وكان عضوا بشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي التابعة لبنك الكويت والشرق الاوسط (كمفيك)، لم يغادر الكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم وعاون وطنه بفترة الغزو الغاشم بتجارته، حيث افرط في العطاء من خلال اعماله التجارية بمجال المنتجات الغذائية وتوفيرها وتوزيعها على المواطنين الكويتيين، فضلا عن انه تضرر بالغ الضرر من الجيش العراقي بفترة الغزو الغاشم، فقد اتخذوا من شركته بمنطقة المباركية مقرا لهم ولقادتهم، في عام 2020 وحيال دخول جائحة كورونا ظل يتابع عمله وعاون المستأجرين بعقاراته سواء شقق سكنية أو محلات تجارية بأن اعفاهم من القيمة الايجارية لفترة جاوزت الثلاثة اشهر، وانتقل الى جوار ربه بتاريخ 18/6/2023.

المرحوم حمد عبدالعزيز الصقر

من مواليد دولة الكويت في 17 مارس 1934 درس الابتدائية في مدرسة فيصل الأول الابتدائية بالبصرة ثم مدرسة فيصل الثاني الثانوية بالبصرة، وفي عام 1954 انتقل الى انجلترا لمدينة برستل لاستكمال دراسته، حيث حصل على شهادة G.C.E ومن ثم انتقل الى جامعة University Collage في مدينة دبلن بإيرلندا والتي تخرج فيها عام 1961، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد انهاء رحلته الدراسية عاد الى ارض الوطن وبدأ مجال العمل، وقد انخرط في مجال الاستثمار وكانت بدايته في الشركة الكويتية للاستثمار منذ تأسيسها وذلك عام 1962 حتى نهاية الستينيات، بعد ذلك انتقل الى العمل في المجال النفطي لدى الشركة الكويتية للبتروكيماويات PIC واستمر في العمل هناك كنائب للعضو المنتدب حتى عام 1975، ثم عضو المجلس البلدي عام 1976 حتى 1980، ولمدة دورة واحدة، وقد قرر بعدها ان يتفرغ بعض الشيء للعمل العائلي في شركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه» وتدرج بها حتى عمل كعضو منتدب وبعدها تقلد منصب رئيس مجلس الإدارة حتى وافته المنية، وقد تقلد الراحل العديد من المناصب اثناء مباشرته لعمله الخاص منها: عضو مجلس ادارة بنك الكويت الوطني من عام 1980 حتى 2022 وكان لديه خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي وتحديدا في قطاع تمويل الشركات، وكان عضوا في عدة لجان منبثقة من مجلس ادارة البنك، عضو مجلس ادارة NBKI بلندن، عضو مجلس ادارة Turkish Bank في تركيا، عضوية مجلس الادارة في شركة الكويت للمشاريع الصناعية في الفترة من 2003 الى 2019، عضو في مجلس الادارة في بيت عبدالله (لعلاج مرضى السرطان للأطفال)، وقد تبرع لهم من خلال ثلث والده المرحوم العم عبدالعزيز حمد الصقر، كما شغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات بجمهورية مصر العربية، وانتقل الى جوار ربه في ديسمبر 2022.

العمة فاطمة مشعان الخضير

ولدت عام 1935 في بيت والدها، حيث كان احد رموز العمل السياسي والوطني، وكان له الدور الفعال والمميز في نشأة دولة الكويت الحديثة بشكلها المؤسساتي والديموقراطي، كانت من الرعيل الأول من الطالبات اللواتي التحقن بالمدرسة الوسطى للبنات في الصف التمهيدي (البستان) ثم تابعت دراستها، وكانت ضمن اول دفعة من خريجات دبلوم التربية النسوية، شخصيتها المميزة جعلتها الرابط الأساسي بين أفراد عائلتها، أبنائها وبناتها وإخوانها وأخواتها، التحقت بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية منذ تأسيسها وعملت كعضوة مجلس ادارة بها منذ دورتها السابعة الى دورتها الثانية عشرة، يشهد لها أنها كانت تحرص على المشاركة في كل اجتماعات الجمعية، وكانت صاحبة رأي سديد وفاعل في كل الأمور المطروحة، وكانت لها مساهمات مادية وفكرية التزاما منها بضرورة رفع مستوى تعليم المرأة الكويتية وتوعيتها، شاركت في العديد من النشاطات الداخلية والخارجية الهادفة لرفع مستوى تعليم المرأة الكويتية والعربية ومساعدة متضرري الحروب والكوارث، شاركت ايضا في تأسيس قرية حنان في كل من السودان ولبنان لتخفيف آلام الاطفال ضحايا الحروب، وساهمت ايضا في جمع التبرعات دعما للأشقاء الفلسطينيين والجيوش العربية خلال حرب 1967 وحرب 1973 وقد رحلت الى جوار ربها في الثاني عشر من شهر مارس 2024.

العم زاحم عبدالعزيز الزاحم

من مواليد الحي القبلي عام 1931 بدأ دراسته عند الملا صالح ثم انتقل الى المدرسة المباركية حتى بلغ سن 14، سافر الى دمشق لاستكمال دراسته بالمرحلة الاعدادية أي المتوسطة ومن ثم ارسله والده الى مصر لدراسة الثانوية العامة ومن ثم ارسله والده الى بريطانيا للدراسة في الكلية التجارية حتى عام 1956 تقريبا ثم استدعاه والده لمساعدته في اعماله والتي كانت تنحصر في تطوير الأراضي التجارية، لأن الكويت آنذاك كانت في بداية الازدهار وكانت الاعمال كثيرة، وعمل مع والده حتى توفاه الله في اكتوبر 1978، وهو يعتبر من الشخصيات العصامية ولم يعتمد على والده في تأسيس وتمويل اعماله الخاصة، أما على الصعيد التجاري والصناعي فقد بدأ في عام 1964 باستيراد المواد الغذائية من بريطانيا والدنمارك وكانت اغلبها في المواد المبردة والمجمدة مثل اللحوم والدواجن، ويعتبر من الأوائل الذين دخلوا في هذا المجال الخطر حيث كان التبريد يعتمد على قوالب الثلج الكبيرة، وكانت اغلبية الزبائن من شركات النفط التي لديها العمالة الاجنبية بمعسكرات الشركة، حيث كانت هذه المنتجات غير مرغوبة من قبل الكويتيين لعدم توافر الكهرباء والثلاجات في تلك الحقبة، بالاضافة إلى انها كانت غريبة عليهم. وبعدها انشأ مصنعه الاول لصناعة الآيس كريم بترخيص بريطاني من شركة لايونز ميد في عام 1967 وكان ثاني مصنع بالكويت، ويعتبر من الشخصيات التي خاضت غمار التجارة منفردا منذ البداية على عكس الشركات المنافسة بنفس المجال، ومن مساهماته كانت خلال الحملة الاهلية لجمع التبرعات لبناء خندق بين الكويت والعراق تحت اشراف رموز من أعيان البلاد.

وبعدها، بدأت التبرعات الخيرية المتنوعة خارج الكويت والتي كان يحرص على ان تكون من دون وضع اسمه عليها، ويكتفي بوضع اسم فاعل خير، وكان - رحمه الله- يحرص على دفع الزكاة والصدقات لأي جهة معتمدة من الدولة داخليا وخارجيا، بالاضافة الى عائلات متعففة يعرفها شخصيا.

العم محمد عبدالرحمن الشارخ

ولد عام 1942، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، وماجستير اقتصاد من جامعة Williams College ولاية ماساشوستس، الولايات المتحدة، وشغل العديد من المناصب الحكومية في الكويت: - نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، عضو مجلس ادارة البنك الدولي في واشنطن، أسس ورأس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي، أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية، أسس في الكويت مشروع صخر لتعريب الكمبيوتر، تم تطوير الصرف الآلي والتشكيل الآلي الذي استمر تطويره بتقنية المعالجة الطبيعية للغة NLP اكثر من عشر سنوات، وبعد ذلك تم تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي، كما تم تطوير اكثر من 90 برنامجا تعليميا وتثقيفيا للناشئة وتعلم البرمجة ونشر كتب لتعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين، تم تطوير برنامج القرآن الكريم للكمبيوتر، أسس أكثر من 24 معهدا لتعليم لغات البرمجة وباللغة العربية، نقل خلال فترة احتلال الكويت (سنة 90) تطوير برامج صخر للقاهرة، وقد حصل على العديد من الجوائز و3 براءات اختراع خلال إدارته النموذجية لشركة صخر، وقد طور العديد من تطبيقات صخر العصرية تقنيا مثل المعجم العربي المعاصر، ارشيف المجلات الثقافية والأدبية، فهارس الشارخ، المصحح الآلي، والقاموس.

خلال عمله في القطاع المصرفي، شارك في تأسيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، وأصبح نائبا لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، وأسس مشروع «كتاب في جريدة» مع اليونسكو سنة 1997، بالاضافة الى انه ساهم في تمويل مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة، كرس منذ عام 1980 وقته لبناء مجموعة شركات عالمية، ولاسيما صخر للبرمجيات، يستمتع بقراءة الادب العربي والاستماع للموسيقى الكلاسيكية وكتابة القصة والرواية، وقد نشر ثلاث مجموعات قصصية «عشر قصص، والساحة، وأسرار» ورواية العائلة.

بطل المقاومة العم سعد شرار الختلان

ولد عام 1953 في فريج العوازم بشرق، ودرس المرحلة الابتدائية بمدرسة كاظمة ثم مدرسة الصباح، وفي المرحلة المتوسطة درس في مدرسة السالمية ثم انتقل إلى كلية التدريب المهني وحصل على دبلوم تمديدات كهرباء وفني ميكانيكي، عمل في وزارة المواصلات ثم تقاعد عام 1994 واتجه للعمل الحر، ومن اختراعاته سيارة تعمل وتسير بالريموت كونترول، تفخيخ وتوقيت مركبات تسير بالريموت كنترول اثناء الغزو العراقي الغاشم، رشاش يعمل بالريموت كونترول اثناء الغزو، تحويل قيادة المركبة باليد لذوي الاحتياجات الخاصة، صناعة عدد من البيوت الجاهزة متنقلة ومرصصة ومزودة بجهاز ct-scan في فترة جائحة كورونا لوضعها بأماكن مخصصة تتبع وزارة الصحة ومنها مستشفى الأميري ومستشفى جابر، وفي مرحلة الغزو رفض الخروج من البلاد وعمل مع خلايا المقاومة بتفخيخ المركبات وتوصيل ساعة لتفجير المربكة، وتحريك المركبات والرشاشات بالريموت كنترول وكان مطلوبا حيا أو ميتا، وتم إلقاء القبض عليه بكمين في منزل بمنطقة الروضة بتاريخ 2/1/1991 قبل الضربة الجوية لقوات التحالف، ونقل الى مشاتل العمرية للتحقيق معه من قبل وحدة الاستخبارات العراقية، وذلك بعد ورود معلومات عن تخصصه في صناعة السيارات المفخخة وتفجيرها بالجنود العراقيين، وبعد القبض عليه تم تعذيبه بالضرب الشديد والصواعق الكهربائية ونقله من الكويت الى سجن أبو غريب في بغداد، وبعد وصوله إلى بغداد قابله رئيس جهاز المخابرات العامة العراقية سبعاوي ابراهيم التكريتي، وطالب بالحكم عليه بالاعدام فورا، وتم اطلاق سراحه من قبل تبادل الأسرى عن طريق التحالف الدولي مع العراق، وذلك بعد شهر من تحرير الكويت، ثم عمل في مجال صناعة البيوت الجاهزة وقوارب الصيد والمعدات الثقيلة، توفي في 17/5/2021 في العناية المركزة بمستشفى جابر إثر اصابته بمرض كورونا.

العم عبداللطيف محمد البرجس

محافظ حولي السابق وهو أحد رجالات وأبناء الكويت الذين أمضوا أكثر من 36 عاما في خدمة الكويت وأهلها في مختلف مواقع العمل العام السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية سواء في الحكومة أو القطاعين الأهلي والخاص، ولد عام 1936 في حي القبلة وبعد تلقيه تعليمه الأولي في مدارس الكويت التحق بجهاز الأمن العام بالتوازي مع استمراره في مسيرة العام بالتوازي مع استمراره في مسيرة التعليم حتى حصل على دبلوم المعهد الديني، ومع حصوله على دبلوم العلوم العسكرية والإدارية من دائرة الأمن العام تمت ترقيته إلى رتبة ملازم وبعدها بعامين تمت ترقيته الى رتبة ملازم أول لتتواصل مسيرة الترقي في الأمن العام حتى قرر الانتقال إلى العمل المدني في دائرة الأيتام، حيث ترأس القسم الفني وتواصلت مسيرته فيها حتى اصبح نائب مدير ادارة شؤون القصر، ثم انتقل بعدها للعمل في وزارة العدل مديرا لإدارة الشؤون الادارية والمالية، ثم عمل عضو مجلس ادارة بنك التسليف والادخار، ثم انتقل للعمل مختارا لمنطقة الخالدية وشارك في العديد من اللجان الأهلية وجمعيات النفع العام، وتقديرا لمكانته وانجازاته صدر مرسوم اميري بتعيينه محافظا لحولي من الدرجة الممتازة واستمر في عطائه وانجازاته حتى بعد الغزو العراقي الغاشم حيث أبى الخروج من الكويت خلال فترة الغزو وقرر أن يكون قريبا من المقاومة للدفاع عن البلاد حتى اصيب بأزمة قلبية حادة، ومع عدم تلقيه العلاج اللازم والرعاية الصحية المطلوبة اسلمت روحه لبارئها في السادس من أكتوبر عام 1990.

العم عباس علي النقي

هو الأمين العام السابق لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة الكويت، وحصل على دبلوم اقتصاديات الطاقة من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصل على دبلوم الطاقة من موسكو خلال فعاليات اسبوع الطاقة في روسيا الاتحادية، تم تكريمه بأعلى المستويات الدولية في حقل الطاقة من منتدى كرانز مونتانا في سويسرا، وكان عضوا في اللجنة الكويتية ـ اليابانية المشتركة لرجال الاعمال، وعضو مجلس المحافظين لمعهد اكسفورد لسياسات الطاقة، وعضو ملتقى الطاقة العربي، وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. ومن المناصب التي عمل بها وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية، وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، ورئيس اللجنة الوطنية الكويتية لمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ، نائب الرئيس عن قارة آسيا في مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للمناخ، رئيس اللجنة التنفيذية للعمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة بالخفجي مع شركة الزيت العربية (اليابان)، عضو الوفد الرسمي لدولة الكويت للاجتماعات الوزارية لمنظمتي اوبيك وأوابك ومجلس التعاون الخليجي، رئيس وفد دولة الكويت في العديد من اللجان والاجتماعات المتخصصة في منظمات أوبيك وأوابك ومجلس التعاون ولجان الأمم المتحدة الخاصة بالطاقة، رئيس الوفد الكويتي للجنة اعداد استراتيجية منظمة اوبيك للمدى البعيد، عضو الوفد الرسمي لدولة الكويت للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومنظمة التجارة العالمية، رئيس الجانب الكويتي في لجنة المفاوضات مع حكومة روسيا الاتحادية بشأن القرض الروسي، نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي عن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتوفاه الله عام 2024.

النوخذة علي بن ناصر النجدي

ولد حوالي عام 1910م في بيت العائلة بمنطقة شرق، نشأ في بيئة بحرية حيث كان والده تاجر لؤلؤ وأخوه نوخذة غوص، وعندما اشتد عوده صاحبهما في رحلات الغوص، ولكن لم يستهوه موضوع الغوص لرتابته ومحدوديته والمشقة التي تصاحبه، كان يحمل حلما أكبر ورغبة شديدة في المغامرة وسبر أغوار البحار والوصول للموانئ البعيدة في الهند وافريقيا، صادف ذلك كله وقت بداية تراجع الاقبال على اللؤلؤ الطبيعي بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي، فقرر والده التحول من الغوص الى السفر البحري ونقل البضائع بالسفن الشراعية الكبيرة، وفعلا عندما أصبح شابا وبدت عليه بوادر القيادة ارسله والده مع أحد النواخذة الكبار للتدرب في أولى رحلاته والتي اثبتت فيها جدارته وعاد منها يحمل الكثير من المعلومات والخبرات التي تؤهله للقيادة كنوخذة مستقل، وبنى له والده سفينة سميت بيان، وظل مستمرا في العمل حتى ظهور النفط والسفن البخارية، وكان له دور وطني أثناء الحرب العالمية الثانية بنقل المواد الغذائية للكويت، واصل الإبحار حتى بعد تراجع السفن الشراعية، محاولا التكيف مع التغيرات حتى اعتزل وتوجه للتجارة وأصبح مختارا لمنطقة كيفان، عرف بشخصيته القيادية وحب المغامرة ومهاراته البحرية المتميزة، لقاؤه بالرحالة ألان فاليرز الذي كتب عنه في كتاب «أبناء السندباد»، أضاف لسيرته بعدا دوليا، توفي النوخذة علي في عام 1979م اثناء رحلة صيد بالبحر، محققا نبوءته بأن يموت في البحر، مخلفا ارثا بحريا غنيا.

العم مشاري محمد الجاسم

كان من أعمدة التجارة والاقتصاد في الكويت، كان ذا وجه بشوش وابتسامته كانت لا تفارقه، درس وتخرج في المدرسة المباركية 1945، تعلم اللغة الإنجليزية التي فتحت له المجال للعمل في شركة نفط الكويت وفي البنك البريطاني والشرق الأوسط HSBC، وفي مصلحة البريد الهندية البريطانية.في عام 1950 كان من أوائل مكاتب الاتجار بالعمولة حيث كان أغلب التجار لا يجيدون اللغة الانجليزية لمراسلة الشركات اليابانية والانجليزية وفتح اعتمادات في البنوك، في الخمسينيات كانت شركته «عنتر» أشهر شركة مكيفات بالكويت على الاطلاق، وكان من أوائل معارض الاثاث له في الكويت «معرض البيت الجديد». منذ عام 1965 الى عام 1973 كان رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية. وأسس مصنع الطابوق الجيري حيث كان علامة فارهة في منطقة الخليج العربي حيث استقبلت الكويت ضيفها الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، رحمه الله، للاطلاع على المصنع، وكذلك تأسيس شركة الفنادق الكويتية حيث يرجع الفضل لها لبناء أول منتجع شاليهات في منطقة الضباعية، وكان رحمه الله من أوائل تجار سوق الأسهم واشتهر بالأمانة وبالكلمة الصادقة ودماثة الأخلاق. وتوفاه الله عام 2023.

السيد ناصر بدر المضف

ولد عام 1960 وحصل على بكالوريوس تجارة «علوم ادارية إدارة صناعة» في جامعة الكويت، عمل بمؤسسة البترول الكويتية مندوب مبيعات ثم مندوب مبيعات أول، ثم منسق مبيعات، ثم مساعد مدير مكتب لندن، ومساعد مدير المكتب الاقليمي الأوروبي بلندن، ومدير المكتب الاقليمي الأوروبي، ومدير مبيعات وقود السفن، ومدير مبيعات المشتقات الوسطى والحسابات الوطنية، المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات البرلمانية والحكومية والاعلام، نائب العضو المنتدب للعلاقات البرلمانية الحكومية والاعلام بالاضافة الى تكليفه بالاشراف على ادارات العلاقات العامة ومشاريع المؤسسة ومكتب واشنطن، المدير العام ونائب الرئيس الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، عضو مجلس ادارة في شركة الزيت العربية، مؤسسة البترول الكويتية، شركة انتاج الباراكسيلين، الشركة الكويتية للعطريات الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود. توفاه الله عام 2021.

الشاعر فهد بن مسعي الرشيدي

ولد في بادية الكويت عام 1892، وانتقل في بداية عمره الى مدينة الكويت، ليسكن في منطقة شرق، ثم انتقل الى قصر دسمان العامر، فكان بيته بالقرب من حديقة الجوهرة في القصر لكونه احد رجالات المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - والمرافقين له، خاصة في رحلات القنص، وفي 15 سبتمبر 1969، انتقل من قصر دسمان ليسكن في منطقة الروضة. وكان من أول ا لمساهمين في جمعية الروضة، وقد كان له العديد من القصائد، مازالت محفوظة في ديوان شعري، وقد شارك في احداث تهديدات عام 1961، وكان شاعرنا في منزله بقصر دسمان العامر، وعندما سمع بهذا الخبر، شارك هو وزملاؤه الشعراء في قصيدة. كانت له وأغلب من سكن قصر دسمان العامر عادة جميلة وهي عبارة عن رحلة في فصل الربيع للخروج من القصر الى أماكن معروفة، مثل بر جعيدان وبرقان، ومن بين الاعمال التي كلف فيها هي مرافقة مدير عام البنك البريطاني للشرق الأوسط آنذاك، والذي كان يسكن بجوار قصر دسمان وبالقرب من قصر خزعل، أما البنك فكان في سوق التجار ثم انتقل الى ساحة الصفاة، وذلك في فترة الأربعينيات، وكان مدير البنك في ذلك الوقت من الجنسية الانجليزية، وفي شهر ديسمبر من عام 1983، انتقل شاعرنا الى جوار ربه، تاركا وراءه إرثا كبيرا من حب الوطن.