أورو: الكويت تلعب دوراً رائداً في دعم القارة الأفريقية وعلاقتنا معها تشهد نمواً هائلاً في كل المجالات



أسامة دياب



أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا عمق وقوة ومتانة علاقات الكويت مع القارة الأفريقية والتي وصفها بالتاريخية، مشيرا إلى حرص الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الافريقية بما يعود بالمنفعة المتبادلة ويخدم المصلحة المشتركة.



وأعرب اليحيا في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته المجموعة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا بحضور ديبلوماسي كبير عن سعادته للمشاركة في يوم أفريقيا، متمنيا لدول القارة الأفريقية وشعوبها دوام التقدم والازدهار، وأن تنعم بالأمن والأمان.



ومن جهته، أعرب عميد السلك الديبلوماسي الأفريقي سفير جمهورية توغو لدى البلاد محمد سعد أورو، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه الصادق للقارة الأفريقية وتعزيز التعاون معها.



ولفت أورو في كلمة ألقاها خلال الحفل نيابة عن سفراء المجموعة الأفريقية إلى الدور المهم والرائد الذي تلعبه الكويت في دعم القارة الأفريقية من خلال تقديم الكثير من المبادرات ليس فقط على صعيد جهود وخطط التنمية الاقتصادية ولكن أيضا على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن العلاقات الأفريقية - الكويتية تشهد نموا هائلا في مختلف المجالات خاصة الاستثمارات والتجارة نحو مزيد من التقدم والازدهار للقارة والكويت.



وشدد على حرص سفراء المجموعة الأفريقية على تحقيق أهداف شعار الاتحاد الافريقي حول «تعليم وصقل أفريقيا» من خلال تعزيز التعاون مع الكويت في المجالين الثقافي والتعليمي.



وقال أورو «تحتفل قارتنا الحبيبة بيوم أفريقيا، وهو يوم تأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية» في 25 مايو 1963، والتي أصبحت الاتحاد الأفريقي في عام 2002»، مضيفا «أنه يوم نحتفل فيه بوحدتنا والتنوع الرائع لثقافاتنا وتكاملها ومرونتها وتقبلها للثقافات الأخرى».



عروض فلكلورية



شهد الاحتفال بيوم أفريقيا عروضا موسيقية وفلكلورية لعدد من الفرق الشعبية الأفريقية والتي عكست ثراء وغنى التراث الثقافي للقارة، كما تبارت السفارات الأفريقية المشاركة في عرض أبرز سمات تراث مجتمعاتها، ونالت العروض الفلكلورية والفنية استحسان الحضور الذين تفاعلوا معها.



إلى ذلك استمتع الحضور بالمعرض الفني للأعمال المعاصرة والتقليدية والذي أقيم بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.