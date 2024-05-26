أسامة دياب



أكد سفير بلغاريا لدى البلاد ديميتار ديميتروف أهمية التبادل الثقافي كجسر للتواصل بين الشعوب وتقريب وتعزيز التفاهم المشترك وبناء أواصر الصداقة بينهم، مشيرا إلى أن الثقافة لعبت دائما دورا مهما جدا في دعم وتعزيز العلاقات البلغارية- الكويتية.



وأعرب ديميتروف ـ في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة «يوم الأبجدية البلغارية والتنوير والثقافة والأدب السلافي» والذي يحتفلون به في 24 مايو من كل عام ـ عن تطلعه لإقامة المزيد من الفعاليات الثقافية والمعارض والمبادرات الثقافية وزيارات الفرق الفنية بين البلدين.



وأضاف «يسعدنا أن نحظى بدعم الكويت في تدريب متخصصي اللغة العربية لدينا»، ونأمل أن يستمر هذا التعاون وينمو في المستقبل، ونحن ممتنون بشكل خاص في هذا الصدد لجهود مركز اللغات بجامعة الكويت، مشيرا إلى وجود العديد من الكويتيين الذين يتقنون اللغة البلغارية بسبب سفرهم المعتاد لبلغاريا وعشقهم لتراثها وطقسها الرائع وكرم شعبها».



وأضاف أن الكويتيين لم يعرفوا بلغاريا بسبب بضائعها المنتشرة في الأسواق فقط ولكن لسفر الآلاف منهم سنويا لبلغاريا وامتلاك الكثير منهم لمنازل وعقارات في مختلف المدن فيها.



وتابع أنه على الرغم من قلة أعداد الجالية البلغارية في الكويت، إلا أنها عامل مهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من جاليته يرتبطون ارتباطا مباشرا بالثقافة والتعليم والعديد منهم معلمون، مشيدا بجهودهم كمشاعل للتنوير.



وقال ديميتروف «تحتفل بلغاريا في 24 مايو من كل عام بيوم الأخوين القديسين سيريل وميثوديوس، والأبجدية البلغارية والتنوير والثقافة والأدب السلافي، موضحا أن هذا اليوم له أهمية وقيمة خاصة جدا للشعب البلغاري نظرا للدور الحاسم الذي لعبته الثقافة واللغة البلغارية في الحفاظ على الهوية وتحقيق الصحوة الوطنية البلغارية التي مهدت الطريق لبعث بلغاريا كدولة مستقلة بعد 500 عام من الحكم العثماني».



وتابع بالقول «فخورون بأن هذا الحدث البلغاري بالذات هو جزء من فعاليات برنامج شهر أوروبا في الكويت، ويسعدنا أن نتمكن من إضافة لمستنا على التنوع والثراء الذي يميز أوروبا».



وتابع «مع انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، تمت إضافة أبجدية ثالثة جديدة (الأبجدية السيريلية) إلى نصوص الاتحاد الأوروبي، وظهرت الأبجدية البلغارية في الوثائق الرسمية للاتحاد الأوروبي والتي ترجمت إلى جميع لغات الاتحاد الأربع والعشرين.

الحروف السيريلية على تأشيرات شنغن





قال السفير البلغاري «يمكن رؤية خطاباتنا على عملة اليورو والآن مع انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن، تظهر الحروف السيريلية أيضا على تأشيرات شنغن، موضحا أن ما يثير الاهتمام حول الأبجدية السيريلية هو أنه تم إنشاؤها قرب نهاية القرن التاسع الميلادي، وأن من قاموا بإنشائها معروفون تاريخيا، وأن الأبجدية التي أنشأوها يستخدمها الآن أكثر من 300 مليون شخص يتحدثون ما يقرب من 50 لغة».