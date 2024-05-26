أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الطفولة وشؤون الأسرة قرار بشأن نقل تبعية وتعديل تسمية مكتب المراقبة الاجتماعية إلى مدير إدارة رعاية الأحداث جاء فيه:



مادة أولى: يعدل مسمى «مكتب المراقبة الاجتماعية» ليصبح «مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة».



مادة ثانية: تعدل الاختصاصات التنظيمية بالإدارة طبقا لمسمى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.



مادة ثالثة: تنقل تبعية المكتب من مراقب شؤون النزلاء والعاملين الى مدير إدارة رعاية الأحداث.



مادة رابعة: يضاف الاختصاص التالي الى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: «تقديم المقترحات التي تكفل علاج الأحداث بعد انتهاء مدة التدابير او العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجال تشغيل الاحداث».



مادة خامسة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.