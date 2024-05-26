

هادي العنزي



تغلب فريق كرة السلة للسيدات بنادي الفتاة على نظيره القرين 94-70 ليتوج بطلا للدوري العام للسيدات للمرة الرابعة تواليا، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول، فيما ذهب المركز الثالث لفريق نادي فتيات العيون بتغلبه على أكاديمية سيال 106-67 في مواجهة تحديد المركز الثالث.



وتوج رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى عقب انتهاء المباراة النهائية، حيث بارك ضاري برجس لمجلس إدارة نادي الفتاة برئاسة فضيلة الشويلان والجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبات بفوزهن ببطولة الدوري.



وقال برجس لـ «الأنباء»: «نعتز بالاهتمام الكبير الذي توليه الأندية، وحرصها على المشاركة في مختلف مسابقات الاتحاد، وتعاونها مع مجلس الإدارة وجميع اللجان العاملة، مما كان له كبير الأثر على تقدم وتطور الكرة السلة النسائية فنيا، وما تحقق من إنجازات كبيرة باعتلاء منصات التتويج على المستويين الخليجي والعربي إلا دلالة واضحة على التقدم الكبير الذي تحرزه كرة السلة النسائية يوما بعد آخر»، مؤكدا أن الاتحاد يعمل وفق خطة طموحة لتطوير «السلة النسائية» بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والأندية الرياضية، وذلك من خلال زيادة عدد الفرق المشاركة في مسابقات الاتحاد الموسم المقبل، والحرص على تطوير لاعبات المنتخب وفق برامج فنية مدروسة.



من جانبها، أشادت فاطمة حيات باهتمام أندية الفتاة والقرين وفتيات العيون بالسلة النسائية، وقالت لـ «الأنباء»: «فخورة بالتقدم الكبير الذي تحرزه السلة النسائية، وهذا يحقق أحد أهم أهداف اللجنة الأولمبية الكويتية، والمتمثل باستدامة العمل الرياضي المؤسسي»، كما طالبت الهيئة العامة للرياضة بتقديم الدعم المالي الإضافي والاهتمام بتطوير اللوائح المنظمة، خاصة لائحة الاحتراف وكأس التفوق العام بما يشمل الرياضة النسائية.