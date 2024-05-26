

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة الكويت السلة بنادي الكويت، على نظيره تاميل نادو الهندي 100-76 في بداية مشواره بالبطولة الآسيوية لوسط وغرب القارة التي انطلقت منافساتها في صالة لوسيل بالدوحة، وذلك في انطلاق منافسات مباريات المجموعة الثانية. وقد بسط «العميد» أفضليته على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكن من الخروج متفوقا في الربع الأول 28-19، وواصل أفضليته في الربع الثاني بعدما سجل 26 نقطة، لينهي النصف الأول من المباراة 54-32، وواصل «الأبيض» ضغطه في الربع الثالث على الفريق الهندي الذي بدا متواضع الإمكانات، محافظا على فارق مريح من النقاط 24 نقطة (83-59)، ولم يكن رابع الأشواط بأفضل من سابقيه لتاميل نادو، ليخرج «العميد» بفوزه الأول في البطولة.



وتشهد البطولة الآسيوية قمة كويتية تجمع بين «الأبيض» حامل لقب الدوري الخليجي مرتين وكاظمة في الـ6:00 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية.