

أحرز لاعب المنتخب الوطني للمعاقين فيصل سرور أمس الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين المتواصلة حاليا في اليابان بعد فوزه بالمركز الثاني ضمن مسابقة دفع الجلة لفئته لترفع الكويت رصيدها بالبطولة العالمية إلى ميداليتين ذهبية وفضية.



وقال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح إن هذا الفوز الكبير للبطل سرور منحه بطاقة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية في باريس.



وأوضح ان سرور حقق بالمسابقة مسافة قدرها 14.84 مترا خلف البريطاني ألد ديفز الذي أحرز مسافة 15.60 مترا.



من جانبه، أشاد رئيس الوفد فهد المطيري بعطاء لاعبي «أزرق المعاقين» في بطولة العالم لألعاب القوى. وقال:«قدم أبطال الكويت أفضل ما لديهم في تجمع شهد أفضل لاعبي العالم، وتمكنا من الظفر بميداليتين ذهبية وفضية، وهذا يدل على الجودة الفنية العالية التي وصل إليها أبطال المعاقين»، مشيدا بمتابعة واهتمام سفيرنا في اليابان سامي غصاب الزمانان، ودعمه وتشجيعه لإخوانه اللاعبين.