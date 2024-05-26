

مبارك الخالدي



أعلن النادي العربي في بيان رسمي، عن إصابة نجم الأخضر والمنتخب الوطني بندر السلامة بقطع جزئي في أحد الأربطة، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام الفحيحيل مساء أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل 1-1.



وكان المنسق الاعلامي للفريق مشعل العبكل قد أشاد بأداء لاعبي الأخضر طوال مشوار بطولة الدوري، لافتا إلى دعم مجلس الإدارة للفريق بشكل دائم. وقال عقب نهاية المباراة إن العربي اجتهد طوال الموسم لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره، لكن للأسف عانى الفريق من عدم اكتمال الصفوف في أغلب مبارياته، وهذا ليس عذرا بل حقيقة واقعية وفنية ألقت بظلالها على النتائج.



وأضاف العبكل: ان لاعبينا كانوا رجالا على قدر المسؤولية، وكذلك الجهاز الإداري الذي سعى في إعداد وتجهيز اللاعبين، فضلا عن وقوف مجلس الإدارة خلف الفريق وقراراته الهادفة من تغيير للمدربين والمحترفين لتحقيق الأفضل للفريق، وهو جهد يشكرون عليه.



وشكر المدرب ناصر الشطي الذي تولى المهمة في ظروف صعبة، وهو من المدربين الواعدين وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى الموسم المقبل بإيجابية.