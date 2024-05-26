

خديجة حمودة



قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك على هامش تواجده في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس «إيمانويل ماكرون» مع عدد من وزراء الخارجية العرب اتصالا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تفقد خلال الزيارة أجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع على مختلف سبل الإعاشة والراحة وأماكن الدراسة المخصصة لهم.



كما حرص وزير الخارجية على إدارة حوار مع الطلبة المصريين بالخارج للإطلاع على شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك على لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية في باريس.



وشهد زيارة شكري إلى المدينة الجامعية د.خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي يتواجد في باريس حاليا في إطار حملته الانتخابية.