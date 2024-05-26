

أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي، أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد رفع عدد المنتخبات للمستوى الرابع لبطولة العالم للعبة التي تضم المنتخب الكويتي إلى 6 منتخبات بعدما كان عددها 4 فقط.



وقال العجمي إن هذا المستوى بات يضم الآن إلى جانب المنتخب الكويتي منتخبات: إيران، أوزبكستان، إندونيسيا، ماليزيا وأرمينيا، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المنعقد حاليا في العاصمة التشيكية براغ بمشاركة كويتية.



وأوضح أن هذا سيسهم في زيادة التنافسية بهذا المستوى وتطوير المنتخبات الواقعة فيه ورفع مستواها الفني، موضحا أن النادي سيكثف جهوده لتجهيز المنتخب الكويتي لخوض منافسات البطولة المقبلة المقررة إقامتها العام المقبل لتحقيق لقبها والتقدم للمستوى الثالث بعد أن كان قريبا من تحقيق ذلك في البطولة السابقة التي اقيمت بالكويت أبريل الماضي، إذ حل «أزرق الهوكي» في المرتبة الثانية.



وبين أن النادي حريص على المشاركة في اجتماعات الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية لجميع ألعابه الشتوية الخمس التي يشرف عليها كونها عضوا عاملا ولتأكيد دور الكويت في المنظمات الدولية، منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة لتسهيل مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات المهمة.