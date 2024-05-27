بشرى شعبان



عقدت لجنة شؤون الموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اجتماعا برئاسة مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالإنابة الحميدي المطيري وبحضور نواب القطاعات الطبي والتعليمي والإداري والمالي وأعضاء لجنة الشؤون الموظفين من المدراء.



وقد تم إصدار قرارات ندب لموظفين للوظائف الإشرافية بالهيئة جاءت كالتالي: ندب نورة الإبراهيم، تعمل بوظيفة محاسب، للعمل بوظيفة رئيس قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية، وندب دلال العثمان، وتعمل بوظيفة اختصاصي أول علاج طبيعي، للعمل بوظيفة رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بإدارة المركز الطبي التأهيلي، وندب ضياء مساعد المسلم تعمل بوظيفة محاسب أول للعمل بوظيفة رئيس قسم محاسب الصرف بإدارة الشؤون المالية، وندب علي عباس البلوشي يعمل بوظيفة مشرف خدمات اجتماعية للعمل بوظيفة رئيس قسم مركز التأهيل الاجتماعي ـ رجال ـ الصباحية، وندب مها محمد الدوسري تعمل بوظيفة كبير اختصاصي نفسي للعمل بوظيفة رئيس قسم مركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين.