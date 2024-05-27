وقّع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الهيئـــة العامة للشباب مذكرة تفاهم بشأن بناء شراكة استراتيجية مشتركة لتعزيز الاقتصاد الإبداعي لدى الشباب الكويتي بمجالات الثقافة والفنون والآداب.



وقال الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار في تصريح صحافي أمس الأحد عقب التوقيع إن هذه الخطوة تهدف لتشجيع المبدعين الشباب وصقل مهاراتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج مشتركة لتحويل عملهم من إبداع فكري ومهني إلى كيانات اقتصادية خاصة بهم.



وأضاف الجسار أن المذكرة ستعمل على إيجاد حاضنات للشباب لإطلاق أعمالهم واستيعاب قدراتهم في المواقع التابعة للهيئة والمجلس، مؤكدا ثقته بنجاح هذه الخطوة وفتح آفاق التفوق والتألق أمام الشباب الكويتي.



ولفت إلى أن المذكرة ستعمل أيضا على دمج برنامج المجلس الهادف لدعم الشباب مع برامج الهيئة التي بمجملها راعية للشباب لاسيما أن الهيئة لها الريادة في هذا الصدد، متطلعا للعمل مع الهيئة بما يحقق تطلعات الشباب وتمكينهم للتفوق والإنجاز.



من جانبه، قال المدير العام لـ «هيئة الشباب» بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح مماثل إن المذكرة ركزت على تفعيل جانب الاقتصاد الإبداعي عبر تنظيم مشاريع ومبادرات وبرامج ومشاريع معرفية مشتركة مثمرة لدعم المواهب الشابة في أهم المجالات ذات الصلة.



وأوضح الشيخ أن هذا التعاون من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الطرفين عبر بناء بيئة تنظيمية محفزة للصناعات الإبداعية وتطوير قدرات الشباب المبدع ووضع آلية لرصد المواهب واحتضانها عبر استثمار المنشآت والمرافق التابعة لهما ما يسهم بتحقيق أهدافهما في دعم المبدعين وتمكينهم لرفع راية الريادة بتلك المجالات في الكويت بقادم الأعوام.