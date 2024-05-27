الشطي: لدينا إيمان راسخ بضرورة تعزيز ثقافة المساواة وتوفير فرص متكافئة لكل شرائح المجتمع



انطلاقا من موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، شارك بنك الكويت الوطني في المعرض الوظيفي لمنتسبي الدفعة الخامسة من المبادرة الوطنية «شركاء لتوظيفهم» الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2024، بالشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.



وشارك بنك الكويت الوطني في المعرض الوظيفي الذي أقيم في مايو الجاري بالمركز الثقافي لجامعة الكويت - فرع الشدادية، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بعرض الوظائف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قاموا بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من الأشخاص المشاركين.



وتأتي مشاركة البنك في معارض التوظيف باعتبارها رافدا مهما لبناء جيل من المواهب والكفاءات البشرية تسهم في تعزيز الاستدامة على صعيد الكوادر البشرية في المستقبل.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة استقطاب المواهب جراح الشطي «نحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لكل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشمل جهودنا في هذا الصدد تقديم تدريب داخلي وبرامج لدعم طلاب الجامعات والمرشحين للتوظيف من ذوي الإعاقة بهدف تسهيل عملية اندماجهم في البنك وبما يعكس أيضا التزامنا بالشمول والتنوع».



وأضاف الشطي «نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بضرورة توفير فرص متكافئة لكل الشرائح، لذلك فإن البنك لا يدخر جهدا في توفير كل سبل الدعم لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا لدعم اكتسابها للمعرفة، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية راسخة». وأكد الشطي أن «الوطني» يؤمن بإمكانات كل فرد في مجتمعنا مع ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لمساعدتهم في التعلم والتطور، مشيرا إلى أن البنك يتبع سياسة خاصة لتوظيف فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة. ويلتزم بنك الكويت الوطني بأطر الحوكمة الصارمة، لضمان ممارسات التوظيف الأخلاقية بما في ذلك معايير العمل العادلة وتوفير اختبارات القدرة واختبارات القياس النفسي للعمل لجميع المرشحين، مما يضمن عملية توظيف شفافة وغير متحيزة، كما أن البنك رسم سياسات صارمة لمكافحة التمييز وتعزيز ثقافة المساواة والعدالة في جميع أنشطة التوظيف.



يذكر أن بنك الكويت الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يستعين بخبراء متخصصين ضمن فريق العمل معتمدين في لغة الإشارة، وكذلك يخصص موظفين في فروعه لتقديم الخدمات بلغة الإشارة للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية، وتجهيز هذه الفروع بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والسمعية أو الجسدية، وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الفروع: توفير أجهزة الوطني للسحب الآلي المزودة بلوحة مفاتيح برايل وسماعات للأذن لمساعدة العملاء ذوي الإعاقة البصرية على سحب الأموال بسهولة وأمان، والطباعة بلغة برايل، وأجهزة السحب الآلي المزودة بتعليمات صوتية، والأجهزة اللوحية (iPad) مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، ومدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة والمتوافر بكل الفروع، ومواقف خاصة، كما يوفر صناديق أمانات يمكن الوصول إليها بسهولة، وبطاقات ائتمانية، وسحبا آليا، مع صورة شخصية، لسهولة تحديد هوية العميل عند الطلب.