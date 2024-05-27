نظمت شركة معرض الكويت الدولي يوم الخميس الماضي حفلا لتكريم المشاركين المتميزين ضم عددا من الشركات والمؤسسات الراعية والجهات الرسمية ذات العلاقة والتي ساهمت في إنجاح فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي بدورته الحادي والعشرين. أقيم الحفل في قاعة كبار الشخصيات رقم 7 على ارض المعارض الدولية بمشرف بحضور عدد من قيادات الشركة إضافة إلى الشخصيات المكرمة، وبدأ الحفل بكلمة باسمة يوسف الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بالشركة رحبت بها بالضيوف الكرام، وشكرت خلالها جميع من ساهم في إنجاح فعاليات المعرض رعاة ومشاركين وفريق العاملين بالشركة من القائمين على تنظيم وتسويق هذا المعرض بنجاح منذ اكثر من عقدين. وأشارت إلى أن معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» يعد واحدا من أرقى معارض الذهب والمجوهرات السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا محليا وعالميا، حيث يوفر للعارضين من رواد الأعمال ومصنعي ومصممي الذهب والمجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ.



ويذكر أن المعرض بدورته الحادية والعشرين يأتي برعاية كل من مجوهرات عايشة ومجوهرات أعمار وبنك برقان، حيث تحتضن فعالياته الصالة 4 بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، ويشارك فيه 200 جهة عارضة من عدة دول منها الكويت والبحرين والإمارات وقطر ولبنان، وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتوسيع أعمالهم محليا وعالميا، ومن المتوقع أن يجذب هذا المعرض اكثر من 150 ألف زائر خلال فترة هذا الحدث.



كما أشادت الدهيم بالدور الكبير لبنك برقان كراع مصرفي في تسهيل المعاملات المالية، وثمنت أيضا الدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك، وأثنت على الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، والشكر الجزيل موصول إلى وزارة الداخلية، حيث كان لتعاونهم بصمة واضحة في إنجاح هذا المعرض، مؤكدة أن الشركة لن تدخر جهدا لتوفير كل الخدمات المطلوبة في سبيل نجاح هذا الحدث وغيره من الفعاليات.



واختتمت متمنية لجميع المشاركين التوفيق والسداد في هذا المعرض، داعية المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وكل مقيم على أرضها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.