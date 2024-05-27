

بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 3 بمنطقة شرق المتمثل في الجزء المتبقي من عقار.



ويتضمن جدول الأعمال الموافقة النهائية على تعديل حدود العقار القائم على القسيمة رقم 72 الموصوفة بفندق دبليوماريوت (المرديان سابقا) الكائنة في منطقة القبلة قطعة رقم 13، والاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 بمنطقة الشامية قطعة 8، وكذلك كتاب وكيل وزارة النفط بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ ليكون مقرا لمكاتب وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، فضلا عن طلب إضافة مساحة المبنى مختبرات حديثة لتحاليل المياه بالشويخ التابع لوزارة الكهرباء.