بداح العنزي



أرسل مدير عام البلدية م.سعود الدبوس كتابا إلى رئيس المجلس البلدي يطلب فيه الاستفسار عن قرار اللجنة المكلفة بشأن طلب استلام حدود سوق الصفارين في منطقة الشويخ الصناعية.



وقال م.الدبوس في كتابه ان هذا الموقع صدر له قرار برقم (ل ق م ا ب/38 / 03/ 2018) المتخذ بتاريخ 21/2/2018 والذي يقضي بـ«الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اعادة تخصيص الموقعين رقم (2، 1) والبالغ مجموع مساحتهما 4556.3م2 (سوق الصفافير سابقا) بمنطقة الشويخ الأولى لصالح مشروع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مجمع الحرف الانتاجية على ان تقتصر الأنشطة المسموح بها في الموقع (حرف وصناعات عامة) وفقا للمخطط الهيكلي الخاص بتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية».



وقد تقدمت الهيئة العامة للصناعة في 20/8/2023 بطلب عرض قرار اللجنة المؤقتة على المجلس البلدي لتفسير وبيان ما إذا كان الموقع المحدد بهذا القرار قد تم تخصيصه بالفعل الى الصندوق ام انه مازال تحت ولاية الهيئة العامة للصناعة.



وتمت مخاطبة الإدارة القانونية وذلك لإبداء الرأي، تم الرد من قبل الإدارة القانونية بأن يتم عرض الموضوع على المجلس البلدي لتفسير قرار اللجنة المؤقتة رقم (ل ق م ا ب/38 / 03/ 2018) المتخذ بتاريخ 21/2/2018 وذلك وفق ما جاء بكتاب الفتوى والتشريع.



عليه، يرجى التكرم بالاطلاع على كتاب الهيئة العامة للصناعة المرفق لدراسته وتزويدنا بردكم وفق النظم المتبعة لديكم.