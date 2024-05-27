هناك الآلاف من العملات المشفرة المختلفة، مما قد يجعل الأمر مربكا عندما تبدأ لأول مرة في عالم العملات المشفرة. وقد وضعت مجلة «فوربس» قائمة بأفضل ٥ عملات مشفرة للاستثمار فيها بناء على قيمتها السوقية أو القيمة الإجمالية لجميع العملات المتداولة حاليا.



1 ـ بيتكوين



القيمة السوقية: 1.4 تريليون دولار



العائد السنوي: 165%



نشأت العملة المشفرة بيتكوين عام 2009 بواسطة ساتوشي ناكاموتو، وهي العملة المشفرة الأصلية. وكما هو الحال مع معظم العملات المشفرة، تعمل بيتكوين على blockchain، أو معاملات تسجيل دفتر الأستاذ الموزعة عبر شبكة مكونة من آلاف أجهزة الكمبيوتر. ونظرا لأنه يجب التحقق من الإضافات إلى الدفاتر الموزعة عن طريق حل أحجية التشفير، وهي عملية تسمى إثبات العمل، فإن عملة بيتكوين تظل آمنة ومأمونة من المحتالين.



وارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير حيث أصبح اسما مألوفا. في مايو 2016، كان بإمكانك شراء عملة بيتكوين واحدة مقابل 500 دولار تقريبا. واعتبارا من مايو 2024 كان سعر عملة بيتكوين الواحدة حوالي 69.901 دولارا، وهذا نمو بنسبة 13880.2%.



2 ـ إيثريوم



القيمة السوقية: 454.4 مليار دولار



العائد السنوي: 109%



تعد إيثريوم، باعتبارها عملة مشفرة ومنصة بلوكتشين في الوقت نفسه، مفضلة لمطوري البرامج بسبب تطبيقاتها المحتملة، مثل ما يسمى بالعقود الذكية التي يتم تنفيذها تلقائيا عند استيفاء الشروط والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).



وشهد إيثريوم أيضا نموا هائلا. وفي الفترة من أبريل 2016 إلى نهاية مايو 2024 ارتفع سعرها من حوالي 11 دولارا إلى نحو 3783 دولارا، بزيادة قدرها 34009%.



3 ـ تيثر



القيمة السوقية: 111.3 مليار دولار



العائد السنوي: 0%



وعلى عكس بعض الأشكال الأخرى من العملات المشفرة، فإن تيثر (USDT) هي عملة مستقرة، مما يعني أنها مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الأميركي واليورو وتحتفظ افتراضيا بقيمة مساوية لإحدى هذه الفئات.



ومن الناحية النظرية، يعني هذا أن قيمة Tether من المفترض أن تكون أكثر اتساقا من العملات المشفرة الأخرى، وأنها مفضلة من قبل المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من التقلبات الشديدة للعملات المعدنية الأخرى.



4 ـ عملة باينانس



القيمة السوقية: 90.3 مليار دولار



العائد السنوي: 99%



تعتبر عملة بينانس شكلا من أشكال العملات المشفرة التي يمكنك استخدامها للتداول ودفع الرسوم على بينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. ومنذ إطلاقها عام 2017 توسعت العملة المشفرة لتتجاوز مجرد تسهيل عمليات التداول على منصة بينانس للتبادل. أما الآن، فيمكن استخدامها للتداول أو معالجة الدفع أو حتى حجز ترتيبات السفر. ويمكن أيضا تداولها أو استبدالها بأشكال أخرى من العملات المشفرة، مثل إيثريوم أو بيتكوين.



وكان سعر عملة BNB في عام 2017 هو 0.10 دولار فقط. وبحلول أواخر مايو 2024 ارتفع سعرها إلى حوالي 612 دولارا، بزيادة قدرها 612136%.



5 ـ سولانا



القيمة السوقية: 80.8 مليار دولار



العائد السنوي: 809%



تم تطوير سولانا Solana للمساعدة في تشغيل استخدامات التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية، وتعمل Solana على آليات هجينة فريدة من نوعها لإثبات الملكية وإثبات التاريخ لمعالجة المعاملات بسرعة وأمان.



وعندما تم إطلاقها في عام 2020، بدأ سعر SOL عند 0.77 دولار. اعتبارا من مايو 2024، بلغ سعره حوالي 181.83 دولارا، بربح قدره 23250%.