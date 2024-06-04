كشف مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي المهاجم الدولي السابق تييري هنري، عن لائحة أولية من 25 لاعبا للمشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ولم تتضمن اسمي كيليان مبابي وأنطوان غريزمان.



وأعرب كلا اللاعبين عن رغبتهما في المشاركة بدورة باريس، لكن نادييهما الإسبانيين، ريال مدريد المقرر أن ينتقل إلى صفوفه مبابي (25 عاما) عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان، وأتلتيكو مدريد حيث يحترف غريزمان البالغ من العمر 33 عاما، قالا إنهما لن يرخصا لهما بالتواجد في العرس الأولمبي.



ويشارك مبابي بطل العالم 2018 وقائد منتخب فرنسا، مع «الديوك» في كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بالفترة من 14 الجاري إلى 14 يوليو المقبل في ألمانيا.



وسيتم الإعلان عن انتقال مبابي إلى صفوف النادي الملكي في الساعات القليلة المقبلة حسبما دار خلال حديث بين اللاعب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة الأخير لمركز تدريبات المنتخب في كليرفونتين، حيث رد الأول «هذا المساء» على سؤال من رئيس الجمهورية يتعلق بموعد «الإعلان»، دون مزيد من التفاصيل.