

كرّم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي المشاركين في فعاليات مراكز الأنشطة الصباحية والموهوبين للموسم الرياضي 2023-2024.



وأقيم الحفل أمس الأول برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعيــــة وشــؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة التي أنابت عنها في التكريم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله سالم، وبحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم والأمين العام للاتحاد المدرسي د.أحمد الحمدان وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة رياضة المرأة فاطمة حيات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد ان الموسم الحالي شهد انضمام عدد كبير من اللاعبين والمدربين والمدربات والأطقم الإدارية إلى الأندية والاتحادات، مضيفا أن إستراتيجية ورؤية الاتحاد (2021-2026) التي تعتمد على اكتشاف المواهب في المدارس والعمل على تطويرها وإمداد الأندية والاتحادات بها قد نجحت في تحقيق أهدافها هذا الموسم، ومشيرا إلى النجاح المحقق في البطولة العربية للرياضة المدرسية التي استضافتها القاهرة نهاية نوفمبر الماضي فضلا عن بطولة العالم التي استضافتها الصين.



والأنشطة المشمولة تتضمن 7 ألعاب رياضية للبنين، هي: كرات القدم واليد والسلة والطائرة والبولينغ والفنون القتالية، إضافة إلى 4 ألعاب للفتيات هي: كرة القدم الصالات والسلة والطائرة واليد.



وتابع المقصيد: «خطتنا تعتمد على 5 سنوات في إعداد وتجهيز واكتشاف وتطوير المواهب، ومن ثم الانطلاق خارجيا خلال السنوات الخمس التالية، لنكون حققنا أهدافنا، بإشهار الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، والذي يعد مشروعا وطنيا لدعم الرياضة الكويتية بصفة عامة لتحقيق الإنجــازات الخارجيـــة، ومنح الفرصة للمواهب التي تستطيع الوصول للأندية الرياضية في تطوير مستواها الفني والبدني والظهور بالشكل المناسب».



وتقوم رؤية الاتحاد على أن تكون الكويت رائدة في مجال الرياضة المدرسية عربيا وآسيويا وعالميا لاستعادة المستوى الريادي لمنتخباتنا الوطنية، كما يهدف إلى تعزيز الممارسة الرياضية والأنشطة في مدارس وزارة التربية والجامعات والكليات للجنسين بنين وبنات فضلا عن نشر الوعي الرياضي والصحي والتربوي والتشجيع على ممارسة الرياضة، فضلا عن إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأفراد لممارسة الألعاب المختلفة والنشاط الذي يتناسب مع الجميع وطبيعة المجتمع الكويتي.