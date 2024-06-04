

في خطوة استراتيجية نحو التطور المستمر، وخلال حفل تكريم طالباتها المتفوقات من برامج الدبلوم والبكالوريوس، أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن ترحيبها بالطلاب والطالبات على حد سواء في مجتمعها الطلابي النابض بالحياة، ومن خلال هذا القرار تسعى «بوكسهل» إلى توسيع فرص التعلم وآفاقها لجميع خريجي المدارس الثانوية في دولة الكويت.



وابتداء من سبتمبر 2024، ستفتح كلية بوكسهل بكل فخر أبوابها أمام الطلاب الذكور لأول مرة، مما يمثل لحظة تاريخية في تاريخها، وستنضم الدفعة الأولى من الطلاب الذكور إلى أسرة كلية بوكسهل، مثرين حياة الحرم الجامعي وتعزيز ثقافة الاحترام والتفاهم المتبادل في ظل التزام الكلية بقوانين الكويت المنظمة لمنع الاختلاط.



وتوفر الكلية تخصصات الإدارة بمختلف فروعها كتخصص إدارة الخدمات المصرفية وتخصص إدارة الأعمال، بالإضافة إلى تخصص التسويق. وتفتخر الكلية بإضافة برامج البكالوريوس في التجارة لتخصصاتها، وتعتبر المناهج الدراسية في الكلية مناهج أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل.



وتستقبل الكلية طلاب وطالبات الثانوية العامة لحديثي التخرج وللشهادات القديمة - نسب القبول لجميع التخصصات من فرعي العلمي والأدبي هي نسبة النجاح من الثانوية العامة للطلاب الذين يرغبون في الدراسة على حسابهم الخاص، أما للدراسة ضمن برنامج البعثات الداخلية فالنسب المقبولة هي 70% وما فوق للدراسة لفرعي العلمي والأدبي - علما أن الكلية تستقبل الموظفين والشهادات القديمة والحديثة.



وتفتخر كلية بوكسهل بأنها معتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي، مما يضمن أن برامجنا تلبي أعلى معايير الجودة والتميز.