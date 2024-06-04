شريف حمدي



سيطرت النزعة الشرائية على تعاملات الأجانب ببورصة الكويت على مدار الـ5 أشهر الأولى من 2024، وهو ما ظهر من البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، حيث بلغ صافي مشترياتهم 93.3 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأسهم الكويتي.



وكان لافتا ان عمليات الشراء مؤسسية وهو ما تجلى من خلال إقبال المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار على عمليات الشراء، على عكس الأفراد الأجانب الذين جنحت تعاملاتهم للبيع.



وظهر من خلال البيانات الرسمية ان صافي تداولات المؤسسات والشركات كانت شرائية بـ96.1 مليون دينار، وبلغ صافي الشراء لصناديق الاستثمار الأجنبية 813 ألف دينار، فيما كان التوجه بيعي للأفراد بصافي بلغ 3.6 ملايين دينار.



ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم الكويتي حالة التفاؤل العامة بالمناخ الاستثماري العام والذي تجلت اثاره الايجابية في النتائج المالية للعام المالي الماضي، وكذلك النتائج الفصلية للربع الأول من العام الحالي والتي جاءت قياسية خاصة على مستوى البنوك التي حققت اعلى ارباحا فصلية بإجمالي 411 مليون دينار بنسبة نمو 6.6%.



وتظهر هذه الثقة من خلال التدفقات الاجنبية التي يستقبلها سوق الأسهم الكويتي من خلال الصناديق التابعة للمؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي والتي أعادت أوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشراتها خلال المراجعات الدروية المتعاقبة.



إلى ذلك، شهدت الحسابات النشطة بنهاية شهر مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 6.1% بإجمالي حسابات نشطة 18.88 ألف حساب مقارنة مع 17.79 ألفا في ابريل الماضي.



وبنهاية الشهر الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.43% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ426.010 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.57% من إجمالي حسابات التداول.