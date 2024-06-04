أعلنت وزارة الصحة السودانية عن اسقاط جوي لـ 20 طنا من الأدوية المنقذة للحياة إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تشهد مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريح صحافي أمس «في إطار مجهودات وزارة الصحة الاتحادية لتقديم الخدمات الصحية بكل ولايات السودان المختلفة، تم إيصال 20 طنا من الأدوية المنقذة للحياة لولاية شمال دارفور».



وأضاف «أن الأدوية تشمل محاليل وريدية وأدوية منقذة للحياة وأدوية التخدير ومستهلكات طبية عبارة عن خيوط جراحية وشاش طبي وإبر تركيب المحاليل الوريدية (الكانيولا)، وحقن فارغة بمقاسات مختلفة».



وأوضح الوزير أن الشحنة تم تسليمها لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، وكشف عن ترتيبات لإيصال 30 طنا من الأدوية والمستهلكات الطبية التي تشمل أدوية (الملاريا، الدرن، الايدز)، بالإضافة إلى أدوية السرطان، ومستهلكات غسيل وزراعة الكلى إلى ولاية شمال دارفور.



ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للصندوق القومي للامدادات الطبية شيخ الدين عبد الباقي أن شحنة الأدوية تم إيصالها إلى مدينة الفاشر عبر الإسقاط الجوي.



وقال في تصريح صحافي «في حالة دارفور حققت عملية الإسقاط الجوي نجاحا كبيرا، وقد تم تأمين وصول الأدوية إلى مدينة الفاشر دون أي خسائر تذكر».



وأضاف «أن الأدوية التي وصلت إلى الفاشر تحتوي على محاليل وريدية وخيوط جراحية وحقن فارغة، وكانيوالات وأدوية تخدير ومضادات حيوية، ونخطط لإرسال مزيد من الأدوية المنقذة للحياة إلى مدينة الفاشر».