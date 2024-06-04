انطلقت فعاليات «المنتدى الاول رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي» الذي ينظمه «المركز الدولي للذكاء الاصطناعي» بالمغرب بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومشاركة عدد من الدول الافريقية والعربية بينها دولة الكويت.

وأكد مندوبنا الدائم لدى «يونسكو» السفير آدم الملا في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات المنتدى اهميته كمنصة دولية لتقاسم المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الملا ان المنتدى سيناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات الذكاء الاصطناعي وتوظيف امكاناته في مختلف مجالات الحياة العامة بما يعزز أسس التنمية المستدامة من خلال توفير فرص وحلول للتحديات المختلفة لاسيما في القارة الافريقية والمنطقة العربية.

ولفت الملا إلى انه سيشارك بمداخلة في موضوع «المناقشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي» وخاصة في الجوانب التي تبرز الوظائف والادوار التي تضطلع بها وكالات الامم المتحدة بما فيها «يونسكو» لضمان احترام الاخلاقيات ووضع قواعد وأسس للتعامل في هذا المجال.



ويشارك في المنتدى الذي يعقد على مدى ثلاثة ايام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في افريقيا» ممثلون عن 30 دولة بينها 15 دولة افريقية بالإضافة إلى دول عربية وأجنبية بهدف ارساء استراتيجية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في القارة الافريقية بما يساعد على تعزيز عملية التنمية فيها.

ومن المقرر ان يتم خلال المنتدى الاطلاق الرسمي لاول مركز للذكاء الاصطناعي بالمغرب من الفئة 2 في افريقيا حيث كانت «اليونسكو» قد صنفت «المركز الدولي للذكاء الاصطناعي» التابع لـ «جامعة محمد السادس» متعددة التخصصات التقنية كمركز من هذه الفئة في القارة الافريقية.