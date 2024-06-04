أكدت الكويت دعمها للجهود التي تبذلها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك في كلمة ممثلة الكويت رئيس الدورة الـ14 القتها الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالتكليف د.مريم العازمي في اعمال الدورة الـ15 للجنة الاجتماعية التابعة للجنة (اسكوا) والمنعقدة في القاهرة.



وأعربت د.مريم العازمي عن التقدير لجهود الأمانة التنفيذية للاسكوا خلال العام الماضي في تقديم الدعم للدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق تنمية اجتماعية شاملة. وقالت العازمي ان الامانة التنفيذية مستمرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات لتطوير الأدوات السياسية العملية لدعم اتخاذ القرار لاسيما منصة محاكاة المؤشرات الدولية التي ستستفيد منها الكويت في تحسين الأداء في مجالات تمكين المرأة وغيرها من الأدوات المفيدة.



وأضافت العازمي ان اللجنة تناولت قضايا اجتماعية ملحة مثل الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الحماية الاجتماعية وتحليل سوق العمل ودعم تحديث المهارات ودعم الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.