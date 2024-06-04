

أسامة أبوالسعود



هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق المستشار د.فهد العفاسي سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، لنيله الثقة الأميرية السامية بتسميته وليا للعهد.



وقال العفاسي لـ «الأنباء»: نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد الثقة الأميرية الغالية ونبايعه على السمع والطاعة، سائلين المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة، وأن يجعله معينا وسندا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وتابع: «سمو الشيخ صباح الخالد من الكفاءات التي تشرفت بالعمل معها، وزاملته في أكثر من حكومة»، معتبرا إياه الاختيار الأنسب والأجدر، لما يتمتع به من كفاءة ودراية، فضلا عن قدرته على اتخاذ القرارات المصيرية، والتعامل مع الظروف الطارئة، ولعل دوره البارز في مواجهة جائحة كورونا عندما كان رئيسا للوزراء خير دليل على تمتعه بالقيادة والحكمة والحنكة. وثمّن العفاسي الدور الكبير الذي لعبه سموه خارجيا عندما تولى حقيبة وزارة الخارجية، في فتح فضاءات واسعة في علاقاته الإقليمية والعربية والدولية.