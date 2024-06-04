دارين العلي



هنأ الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية أهل الكويت بالرغبة الأميرية والثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد.



وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي إن تزكية صاحب السمو الأمير لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اختيار تاريخي لرجل حكيم صاحب نظرة ثاقبة للأمور ومسيرة حافلة بالإنجازات والمحطات المتميزة، سواء على صعيد السياسة الداخلية والعمل الإداري أو الديبلوماسية الخارجية والعديد من المناصب الرسمية التي استمرت على مدى عقود دون كلل أو ملل.



وأشارت إلى أن سمو الشيخ صباح الخالد عرف بسمو الأخلاق والعمل الجاد الدؤوب والرؤية الواضحة ونظافة اليد فهو صاحب خلق نبيل شهد له الجميع بالنزاهة والشفافية وحسن القيادة والكفاءة والحكمة والسجل النظيف خلال رحلة عمله في مختلف المناصب.



ودعت الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه ويجعلها واحة أمن وأمان وأن يعين سمو ولي العهد على حمل الأمانة وأن يكون «وافيا للقسم حافظا للعهد، العضيد المتين والناصح الأمين المتمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز».