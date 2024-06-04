أسامة أبو السعود

رفع رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد باسمه وباسم جميع أعضاء وموظفي الفتوى والتشريع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه وليا للعهد ونيله الثقة السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال المستشار صلاح الماجد في تصريحات



لـ «الأنباء»: ندعو الله العلي القدير ان يوفق سموه ويسدد على دروب الخير خطاه، وأن يمده بعونه ورعايته في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي الأصيل الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة، وأن يكون سندا وعضيدا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.