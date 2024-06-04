تقدم أمين سر مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب السابق نائب رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة السابق محمد الياسين بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكيته وليا للعهد، ونيله الثقة السامية لهذا المنصب القدير، داعيا الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، وأن يكون خير سند وعضيد في مسيرة نهضة الكويت التي يقودها ربان سفينتنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأكد الياسين أن سمو ولي العهد يتسلح بقدر عالٍ من الخبرة العريقة والعمل الطويل في الميدان السياسي والديبلوماسي، كما يحظى بقبول شعبي كبير، متمنيا أن يحفظ الله الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.