قالت العضو م.فرح الرومي إن المجلس وافق على المقترح الذي تقدمت به بشأن إلزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأن تتضمن عقود إشرافهم المبرمة مع مالك العقار بندا ينص على الالتزام بما جاء في تعهد إشراف على تنفيذ بناء (هيكل) الموقع من تلك المكاتب والدور الاستشارية، والمتضمن فحص جودة الخرسانة موقعيا.

وأضافت «هذا المقترح سيستفيد منه جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية البناء، وسيضمن مالك العقار جودة الخرسانة المنفذة في بنائه، وسيكتشف في المراحل الأولى من بناء الهيكل الخرساني فشل جهد الخرسانة المنفذة، إن حدث».

وهذا سيؤدي إلى خفض الشكاوى التي ستتقدم للبلدية من ملاك العقار المتعلقة بفشل جهد الخرسانة المنفذة في البناء.

وكذلك خفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من ملاك العقار ضد الأطراف المشاركة في تنفيذ البناء وبالتالي تخفيف الضغط على الجهاز القضائي والجهات المعاونة له في بحث تلك الدعاوى.