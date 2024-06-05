

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات TGR الفوز في سباق «إيمولا 6 ساعات» الإيطالي التي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للتحمل WEC لعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، حيث تمكن مايك كونواي وكاموي كوباياشي ونيك دي فريس من تحقيق المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7 بالرغم من التحديات التي فرضتها الظروف المناخية العاصفة، وذلك بفضل الأداء الجماعي المميز والاستراتيجية الذكية والقيادة الخالية من الأخطاء في يوم شهد الكثير من المناورات والانعطافات والتنافس القوي بين 19 مركبة.

وتمثل هذه المرحلة أول مشاركة لفريق تويوتا جازو للسباقات على حلبة أوتودروم إنترناسيونالي إنزو دينو فيراري، التي يبلغ طولها 4.909 كم، وتقع على بعد نحو 40 كم جنوب شرق مدينة بولونيا في منطقة إميليا-رومانيا الإيطالية.

وتعتبر هذه الحلبة بديلة لحلبة مونزا كممثلة لإيطاليا في جدول منافسات العام 2024، إذ تتمتع بتاريخ مميز في رياضة سباقات السيارات منذ افتتاحها في عام 1953 واستضافتها لثلاثة سباقات ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل على مر السنين.



وبهذه المناسبة، قال الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نوبويوكي تاكيمورا: «تهانينا لكل من كونواي وكوباياشي ودي فريس على اعتلائهم منصة التتويج في أول مشاركة لهم في سباق إيمولا 6 ساعات.

إن مركبة تويوتا GR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء تثبت جدارتها من جديد في المنافسات القوية وعلى حلبات السباق الأكثر تطلبا في العالم. وتتيح لنا مشاركة شركة تويوتا المستمرة في رياضة سباقات السيارات تشكيل مستقبل أكثر استدامة، يدعمه شغفنا بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق لضمان توفير حرية التنقل للجميع».



وسيخوض فريق تويوتا جازو للسباقات المنافسة لتحقيق فوزه السادس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة، وهو الحدث الأبرز في موسم بطولة العالم للتحمل WEC المقرر أن يقام في الفترة من 10 إلى 11 يونيو.