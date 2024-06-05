

‏تحت رعاية نائب رئيس مجلس الامة السابق ورئيس اتحاد كرة اليد السابق أحمد الشحومي، يقام مهرجان اعتزال اللاعب الدولي السابق لكرة اليد فيصل صيوان، ‏وذلك على هامش المباراة الختامية للدوري الممتاز ‏الاحد 9 الجاري، حيث ستقام مباراة تجمع قدامى منتخبنا الوطني على صالة الشيخ سعد العبدالله.

‏واستقبل الشحومي في ديوانه اللاعب فيصل صيوان، الذي بدوره قدم له درعا تذكارية وشكره على رعايته مهرجان اعتزاله، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عليه كونه الأب الروحي لأغلب لاعبي كرة اليد، ولما له من أياد بيضاء ودعم كبير للعبة واللاعبين، مما أسهم في ارتفاع مستوى اللعبة بالآونة الاخيرة.



‏يذكر أن صيوان حقق العديد من الإنجازات سواء مع المنتخبات الوطنية أو الأندية التي مثلها خلال مشواره الرياضي.