قرر الفنان أحمد مكي خلع عباءة مسلسله الشهير «الكبير أوي»، خلال موسم دراما رمضان 2025، وتقديم عمل درامي جديد مختلف تماما عما ظهر عليه خلال الثماني سنوات الماضية.



ومن المقرر أن يظهر مكي بشخصية ستكون مفاجأة لجمهوره، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل المسلسل بالكامل بعد انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي الأبطال والتعاقد معهم، فيما أكدت المعلومات بدء مكي بالفعل في التحضير للعمل بالتعاون مع المؤلف هاني سرحان.



وكان أحمد مكي قرر وقف سلسلة «الكبير أوي» في جزئه الثامن الذي عرض في رمضان الماضي، لأنه لم يحقق النجاح المطلوب وفق العديد من المتابعين والنقاد. وشارك في «الكبير أوي 8» كل من: رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، وحسين حجاج، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.